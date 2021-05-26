范雲節目上一番話遭網友公幹，要求她立刻道歉辭職。(圖／翻攝自民視台灣向前行)

民進黨不分區立委范雲因「3+11」成為全民公敵，14日到各綠營側翼粉專取暖討救兵後，就再也沒有出聲，直到今天(26日)才又現身在螢幕前，不僅要民眾別亂傳謠言，更批評藍營呼籲疫苗自購一事，直言該「回歸專業來討論」，更稱大陸「黃鼠狼給雞拜年」，卻被鄉民狂噓：「3+11說要討論專業」、「放病毒入關的好意思罵人」。

范雲神隱12天後，出現在綠媒政論節目上，似乎不受影響，侃侃而談疫情當下，呼籲民眾心不要亂、不要出門也不要亂傳謠言，等週五41萬劑AZ疫苗給醫護警消施打後，情況會逐漸好轉，稱台灣在疫苗上「是看得到曙光的」。

范雲在節目後段表示，當圍堵不再有用，疫苗的確是關鍵，但有趣的是，一群藍營政治人物，不約而同要求疫苗自購，甚至是買大陸疫苗，讓人匪夷所思，應該「回歸專業來討論」。

范雲質疑，這批上海復星提供的BNT疫苗，極為可能是香港存貨，存在過期問題，且買疫苗不跟原廠卻跟代理商買，中間出問題誰來負責，讚賞蔡英文的政策沒有錯，更稱大陸此時表態願意提供協助，就是黃鼠狼給雞拜年，就是要創造台灣人民內部矛盾與不信任。

但鄉民們顯然不買單，痛批范雲：「大開眼界，范雲怎麼還敢上節目」、「你當初3+11怎麼就沒顧慮到專業」、「說人家黃鼠狼給雞拜年，結果自己放病毒入關」、「發明3+11=180的人討論專業」、「還有臉出來，給范婦上夾棍」、「現在多少人病死了，良心都不會不安？」、「直接拿蔡英文的新聞稿上節目講，有什麼專業可言」、「神隱完先來個大內宣」、「自助餐老闆娘又出來放火了」。

(中時新聞網)