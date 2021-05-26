日本人氣女優三上悠亞身高不到160公分，卻擁有超傲人F罩杯好身材，還有著偶像的外貌，圈粉無數，再加入AV行業前還是女子團體SKE48成員，2018年也以女團Honey Popcorn隊長身分在韓國活動；三上悠亞樂愛在社群分享各種類型影片，最近一段穿拉鍊裝拉開的畫面讓網友暴動，因為裡面居然沒穿。

26日中午三上悠亞在推特PO出一段影片，並寫上一段日文，意思是「今日會努力的，大家加油」，還加上一個手勢符號；畫面中三上悠亞穿著一件白色上衣，胸前像是有特殊設計，她突然親手拉下拉鍊，讓上衣瞬間變中空，映入眼簾的就是她傲人的事業線，白皙雪乳若隱若現，尺度相當惹火。

三上悠亞在推特分享大尺度影片，讓網友超驚喜。(圖/ 摘自三上悠亞推特)

大票男粉絲看到這短短不到10秒的影片都快被電暈，紛紛驚呼「太大太大太大了」、「裡面沒穿吧！？」、「這表情和這動作太犯規」、「天使臉蛋魔鬼身材就是說妳啊」、「太生氣，這影片浪費了我一個小時」、「以後都穿這種衣服好嗎」、「不管看幾次都好美」、「已失血過多」。

三上悠亞是目前最有名的偶像變女優實例，她從2009年開始SKE48時代，2014年畢業離開女團後，隔年就驚喜宣布加入成人影片圈，以女優身分出道；2018、2019年時三上悠亞也有來台錄製綜藝節目，所到之處都湧入不少粉絲，高人氣肉眼可見。

(中時新聞網)