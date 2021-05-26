本土疫情延燒，民眾苦於沒有疫苗可打，國民黨立委傅崐萁晚間表示，政府應開放民眾免費接種國際認可的疫苗，更應全面開放民間企業及地方政府來協助中央採購疫苗。

傅崐萁批評，政府經過一年多的「333」防疫準備，有「三不三沒有」，不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院，及沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能、沒有歐美優良疫苗。

全台防疫三級警戒延至6月14日，傅崐萁表示，反觀全世界疫情最嚴重的美國，都逐步在解除封城，經濟啟動在即，好市多（COSTCO）等超市免費施打輝瑞疫苗、莫德納（Moderna）疫苗，任君選擇，而紐約州、俄亥俄州、馬里蘭州更推出「免費打疫苗 再抽百萬美金大樂透（Vax-a-Million）」的抽獎活動。

「救民於水火」，傅崐萁呼籲，政府應讓全國百姓免費施打國際認可的優良疫苗，至於疫苗採購，更應全面開放民間企業及地方政府來協助中央採購。他示警，立法院將於31日通過紓困條例展延，調高紓困特別預算上限至6300億元，若疫情持續，未來一定突破兆元救災。

傅崐萁指出，全球最好的輝瑞疫苗，國際價格平均每劑 22美元，如果台灣採購4000萬劑，一人打2劑，達到接種率95％全台灣群體免疫，只要約新台幣264億元。

傅崐萁說，全民免費施打疫苗僅要新台幣264億元，即可讓台灣成為全世界最安全的地方，而不用浪費兆元台幣防疫振興；帶動經濟成長及經濟效益收入 絕對遠遠超過免費疫苗施打經費。

(中時 )