本土病例大爆發，雙北成重災區，北市醫療量能告急，床位一位難求，台北市南港區新光里里長龔睿堉爆料，一位里民日前確診新冠肺炎，卻因沒即時救治，惡化到需要使用葉克膜，如今只能等待死亡，痛批「你們要死多少人才算數」。

龔睿堉在臉書上發文，有位里民身體不適，騎車前往聯合醫院忠孝院區看診， 就醫後確診新冠肺炎，但因為無病房可住，只能待在急診室，好不容易等到病房了，病情又急速惡化，家屬說「大概就這兩天了」。

龔睿堉指出，如今面臨緊急狀況，中央和地方不理不睬，原來在他們的心目中，里長是是食之無味、棄之可惜，每當選舉要選票時，里長卻又是寶。龔痛批，你們是把里長當成夜壺，需要時從床底拉出來用一用，不用時踢到床底理都不理。

龔睿堉指出，他不懂醫學專業，但政府需要任何動員、救災、救難、物資、志工時，里長是全國任何一個角落最快的螺絲釘，國防有限、民防無窮，我們的志工都是在各單位退下來的專業人士。

龔睿堉痛批，如今每天在新聞上只看一堆廢話，閉門造車，自以為感覺良好，每天要救護車跑來跑去還是把病患丟回家，你們要死多少人才算數。

對此，北市聯合醫院忠校院區院長陳修聖指出，現在各家醫院都出現病床不足的情形，會盡快將病情好轉的病人移出，再補上急診的病人。

(中時 )