新冠肺炎本土疫情嚴峻，指揮中心日前宣布全國3級警戒繼續實施至6月14日。民眾黨批評，疫情持續升溫，讓民進黨過去創造的「超前部署」神話破滅，民眾黨指出，台灣還必需化解疫苗不足、篩檢能量不足、病床不夠、通報系統繁瑣以及防疫照顧假配套不足等危機，並要政府別在沉浸去年的神話中，同時民眾黨也在臉書上PO出系列圖片狠酸民進黨。

民眾黨26日晚間在其官方臉書上發文表示，台灣的疫情持續升溫，讓民進黨過去一整年的創造的「超前部署」神話，一一破滅，假如時光倒流，不再「靠勢」於防疫神話，按部就班的趁著邊境防守有成做好每件事情，這才是台灣民眾真正期待的超前部署。

民眾黨指出，防疫來到八局半的嚴密防守好球，忽然一個失誤（3+11決策＋諾富特飯店管理疏失）上壘，我們必須要化解以下的危機：疫苗不足、篩檢能量不足、病床不夠、通報系統繁瑣、防疫照顧假配套不足。

民眾黨認為，雖然超前部署破功，但「亡羊補牢猶未遲也」，人民團結一致共同配合政府防疫，而政府則更應該用積極的作為做人民的後盾，別再沈浸於去年的神話了，「醒一醒，好好面對問題、解決問題」。同時，民眾黨也在臉書上PO出一系列圖片，諷刺民進黨政府超前部署的神話破功，和提醒大家現在台灣正面臨的危機。

(中時新聞網)