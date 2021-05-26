國內疫情連環爆，確診數不斷攀升，今（26）日死亡數甚至創下單日新高，讓民眾感到十分惶恐，但人與人之間基本尊重還是要有。一名瓦斯業者今日就在臉書社團「爆怨公社」控訴，稱自己接到訂單後，隨即將瓦斯桶送達指定地點，豈料客人卻因為擔心不慎感染病毒，讓他站在豔陽下曬了將近5分鐘，「不曉得該不該放他進來」，最後原PO只好無奈自備酒精，在無人環境下安裝好瓦斯桶，離譜經過叫看了網友紛紛為他抱屈。

業者接到訂單送瓦斯到府，卻又遭女客人因為害怕染疫阻擋在外。（圖／臉書_爆怨公社）

根據臉書社團「爆怨公社」該則貼文指出，一名女顧客因為「害怕」染疫，跟瓦斯行叫了一桶瓦斯，卻遲遲不放對方進家門，害得瓦斯行業者戴著悶熱的口罩，炎炎夏日站在屋外曬了將近5分鐘的太陽。期間瓦斯行業者想了一些折衷方式，好比顧客自行將扛桶子上樓安裝，但顧客聽了又喊搬不動，家中爸爸、兒子不會安裝，擔心造成意外，瓦斯行業者也十分掙扎，可再不決定，大家僵在那不是辦法，於是瓦斯行業者決定離開，但顧客又提出「可不可以不要走」的請求。

業者接到訂單送瓦斯到府，卻又遭女客人因為害怕染疫阻擋在外。（圖／臉書_爆怨公社）

就這樣折騰許久，瓦斯行業者只好承諾自己換完瓦斯桶，會自備酒精徹底把摸過的地方，通通噴灑消毒一遍，客人一家人只要先上樓，把錢放桌上即可，雙方達成共識後，才終於結束這場鬧劇。

此文一出，網友都覺得瓦斯行業者何辜，賺得錢實在太辛苦，因此紛紛打抱不平，在下方留言安慰「你去人家家也是怕得要死，他們以為你不怕嗎」、「辛苦啦！人有百百種，習慣就好」、「防疫需要的是謹慎，不是緊張」，還有人大讚原PO心地善良，但要小心人善被人欺，直呼「你人也太好了吧！太有耐心了，用在不對的地方跟對象吧」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)