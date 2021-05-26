北韓官媒《勞動新聞》25日刊出文章探討新冠肺炎（COVID-19）變種病毒，其中特別提到台灣防疫鬆懈引發疫情。不過南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）先前指出，由於北韓嚴密封鎖邊境，無從獲得農業用品和額外糧食進口，導致饑荒問題愈來愈嚴重，甚至連其最重視的軍隊中都有人餓死。

根據報導，在先前進行的冬季戰鬥政治訓練期間，北韓對全體官兵進行調查，結果發現本就不甚充足的補給，在經過運輸過程中的私自侵吞和盜賣後，最後送達第一線單位的糧食嚴重不足，導致不少官兵根本無法進行訓練。

消息人士更告訴《每日北韓》，軍中已多次出現士兵餓死的狀況。如駐防與中國大陸邊境兩江道的北韓人民軍第42旅，去年5月就有5人餓死，引發當地部隊的不滿，痛罵：「難道榮耀的從軍服役就是這麼一回事嗎？」

北韓近年本就因乾旱、洪水及惡劣天氣等因素，嚴重影響國內糧食生產；而其又嚴密封鎖國境，連人道救援團體都難以入境，2020年與最大貿易夥伴中國大陸間的貿易額也暴跌約80%，難以獲得糧食和肥料等重要農業用品。美國農業部（USDA）估計有超過6成北韓人民面臨缺糧。

《每日北韓》指出，北韓領導人金正恩雖下令各單位建立療養設施，要求政治委員解決官兵營養不良的問題；但由於未提供經費，各政委只能用自己的薪餉到黑市採買糧食，或將自家養育的牲畜送至設施中，結果也可能讓自己和家人陷入營養不良的窘境。

(中時新聞網)