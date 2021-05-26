立委傅崐萁貼文，全民免費開打疫苗，即吸引上萬網友按讚表達支持。（王志偉翻攝）

隨著疫情急遽升溫，台灣的疫苗幾乎用罄，立委傅崐萁今晚在臉書貼文，以「免費打疫苗、全民救台灣」表達看法，他認為，疫苗採購應全面開放民間企業及地方政府來協助中央採購，也呼籲政府應讓全民免費施打國際認可的優良疫苗。傅崐萁PO文不到4小時，吸引近1萬名網友按讚，3百多則留言以及4百次分享，表達強烈示支持！

傅崐萁表示，政府經過一年多的「333」防疫準備，「三不三沒有」也就是不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院、沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能、沒有歐美優良疫苗。

「三級警戒到底」卻是：準三級、三級、強化三級、特三級、超三級、三級PRO、三級PRO MAX、終極三級！

傅崐萁說，反觀全世界疫情最嚴重的美國，現已解除封城，經濟啟動在即！美國好市多(COSTCO)等超市免費施打輝瑞疫苗、莫德納（Moderna）疫苗 疫苗任君選擇！紐約州、俄亥俄州、馬里蘭州更推出「免費打疫苗，再抽百萬美金大樂透（Vax-a-Million）」的抽獎活動。

當務之急，傅崐萁認為「救民於水火」，呼籲政府應讓全國百姓免費施打國際認可的優良疫苗，疫苗採購更應全面開放民間企業及地方政府來協助中央採購。

他還說，現今紓困4.0在5月31日立法院院會第三次追加防疫预算至新台幣6300億，若疫情持續，未來一定突破兆元救災！

臉書貼文指出，全球最好的輝瑞疫苗國際均價22美元（1劑），如果台灣採購4000萬劑，一人打2劑，達到接種率95％全台灣群體免疫，只要約新台幣264億元。全民免費施打疫苗僅要新台幣264億元即可讓台灣成為全世界最安全的地方，而不用浪費兆元台幣防疫振興。帶動經濟成長及經濟效益收入 絕對遠遠超過免費疫苗施打經費！

(中時 )