美國華盛頓特區檢察總長25日對亞馬遜提起反壟斷訴訟，指控該電商龍頭阻止旗下賣家在其他平台提供更優惠交易，導致消費者付出更高價格。德國反壟斷主管機關同日亦針對網路巨擘谷歌展開調查，試圖釐清其市場地位是否過大而妨礙競爭。

華府檢察總長拉辛（Karl Racine）指控，亞馬遜與其平台賣家簽訂合約，要求後者不得在其他網站提供更低商品價格與更好優惠，甚至包括賣家自己網站在內。

但亞馬遜駁斥指控，並表示該平台賣家擁有自行定價權力。亞馬遜指出：「檢察總長尋求的救濟手段，恐迫使亞馬遜向消費者提供更高價格，而這違背反托拉斯法核心目標。」

德國反壟斷機關卡特爾辦公室（FCO）周二亦針對谷歌市場主導地位與數據處理條款展開兩項調查，後者目的在於釐清「消費者能否決定谷歌如何使用他們的數據」。若FCO認定谷歌危害競爭的話，該機構可根據今年1月通過的新法要求其迅速改正商業行為。

(工商 )