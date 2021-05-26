美國剛剛解除了韓國的飛彈開發限制令，意即韓國現在可以開發直擊北韓全境的彈道飛彈。

防衛新聞(Defense News) 報導，1979年，韓國與美國訂有飛彈發展準則，這是一個限制令。當時，韓國可以獲得美國的技術來開發自己的飛彈，但是作為代價，飛彈射程限制為180公里，最大有效載荷為500公斤。

然而，面對來自北韓的威脅越來越大，這項準則修訂了4次。比如1997年的修訂，飛彈射程延長到300公里；2012年的修訂，容許射程達到800公里。不過，彈頭的重量都限制在500公斤。

到了2017年，平壤進行第6次核試驗之後，華盛頓同意取消首爾的彈頭重量的限制，再到2020年，允許韓國可以開發固體推進劑火箭。固體火箭的好處是準備時間短，而且維護成本也低。

5月21日，文在寅赴美拜會國總統拜登之後，兩國總統在白宮舉行的聯合記者會上宣布「韓國完全解除飛彈性能限制準則」。

觀察家認為，韓國很可能會優先發展最大射程為1000至5000公里的中程彈道飛彈，不但可以打擊到北韓，射程也跨出朝鮮半島。或者，他們也有可能嘗試開發遠程潛射彈道飛彈，或者高超音速武器。

韓國所開發的攻擊型彈道飛彈和巡弋飛彈，名字都叫「玄武」(Hynmoo)，最新的「玄武4型」是一種戰術彈道飛彈，由韓國公司與LIG Nex1聯合開發，射程800公里，有效載荷達到2000公斤。

據韓國國防部的說法，玄武4型在2020年3月進行2次試射，都摧毀目標，該飛彈具有鑽地能力，可以破壞硬化碉堡與地下指揮所。

(中時新聞網)