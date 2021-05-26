網路流傳許多靈異照片，無論真假與否，不少人看完都會在心裡留下陰影，甚至擔心與其同框將招來不幸。像日前英國一名30歲媽媽，邀請6名好友來家裡開趴，豈料她們多張歡樂的合照裡，某一張驚現表情超級詭異的「第8人」，而且還躲在她們身後，讓看過的人都忍不住寒毛直豎。

根據英國《鏡報》報導，英國考文垂市（Coventry）一名30歲媽媽莉貝卡（Rebecca Glassborow ），2020年10月邀請一群閨蜜來家裡飲酒作樂，豈料姐妹聚會其中一張舉杯狂歡照裡，竟出現疑似一頭棕色長髮的女鬼身影，而且祂躲在眾人身後，臉色十分蒼白，五官雖然清晰卻很扭曲，嚇得莉貝卡看得背脊發涼，從此夜夜失眠，而且她還聽說，曾有人氣絕身亡在自家公寓的某浴室內，因此莉貝卡對鬧鬼一說深信不疑，還直呼「我們當時在想，『那到底會是什麼？』全部人都有點嚇壞了，環視周圍卻什麼都沒看到，只有出現在照片上。」

儘管鄰居聽了莉貝卡聳動言論，回應表示「妳應該更怕活人，而不是死人」，但莉貝卡睡前躺在床上時，仍感覺黑影時不時出現在公寓內或走入臥室，因此她直言「這張照片絕對改變了我對我們家的看法，我覺得這棟樓鬧鬼，偶爾會聽到一些噪音，儘管心中認為那一定是鄰居的問題，但現在我們不敢肯定。」

(中時新聞網)