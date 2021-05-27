三井不動產集團在台灣的第三座OUTLET購物商城MITSUI OUTLET PARK台南(暫名)，終於在25日正式進行上樑工程，也代表整體工程即將進入後半段，期待能在2021年底前順利開幕，其緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」，距離台南市中心約16公里，由高雄市中心出發也僅約41公里左右，以及於東西向快速道路關廟線大潭交流道附近等，對於南部的民眾來說，可是首座純日系的Outlet。

MITSUI OUTLET PARK台南的紅磚色幕板牆面，讓遊客一到台南就即能感受古都風味的強烈特色。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK 台南的設計概念Gateway Park Tainan，就是希望讓第一次造訪台南的人，也能燃起期待遇見台南的那股雀躍心情與對優美風景的讚嘆，以台版迷你亞馬遜河之稱的四草綠色隧道的紅樹林綠意為靈感，將其呈現在整座設施的內外景觀中，加上紅磚色幕板牆面，讓遊客一到台南就即能感受古都風味的強烈特色，預計第一階段將規劃約有180店，目標2021年底開幕，加上第二階段預定2025年開幕之後可望達到約230店，成為台南都市圈最大OUTLET PARK。

MITSUI OUTLET PARK台南以台版迷你亞馬遜河之稱的四草綠色隧道的紅樹林綠意為靈感，將其呈現在整座設施的內外景觀中。（MITSUI OUTLET PARK提供）

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