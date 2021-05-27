施景中指出，由於篩檢量能不足，不少人建議應該增設篩檢站，但許多公家地方卻不願意借，讓醫護需遭受烈陽毒噬。(資料照/郭吉銓攝)

本土新冠疫情延燒，為遏阻社區病毒蔓延，地方廣設篩檢站加強檢驗，但卻因為篩檢設備太過陽春，出現許多醫護只能在烈日下幫民眾篩檢。對此，婦產科醫師施景中分享，有醫護便創建募捐群組，將篩檢站設備升級，廠商得知後，不但樂意承接，更直接做「買一送一」的促銷，眾人也紛紛捐贈其他防疫物資，讓醫護感受「善心是會傳染的」。

指揮中心宣布全國第3級警戒持續至6月14日，這段期間也在各地方高風險區設置篩檢站為民服務。不過施景中指出，由於篩檢量能不足，不少人建議應該增設篩檢站，但許多公家地方卻不願意借，讓醫護遭受烈陽毒噬。「志願支援的醫師，頂著大太陽，全身包的緊緊的，用著陽春的防疫設備，繼續去採檢。」

施景中說，一位婦產科友人見狀，便興起募捐篩檢站的想法，希望醫護能使用不用遮陽，且有通風設計的獨立空間，但沒想到廠商聽到要增加防疫設備，表示要加價雙倍，一個篩檢站就要價60幾萬。隨著募款持續進行，有另外廠商知道了，不但願意承接，而且還出力「買一送一」。

施景中友人透露，募資到的全新篩室有正壓，讓採檢者能有空調冷氣，而被採檢者室則是採負壓或通風設計。在募款期間，也收到許多人私訊，表示願意捐贈醫護們防疫物資，例如就有人就捐贈給醫院192加侖的酒精。友人對此坦言，「善心是會傳染的。」

施景中則表示，希望募資到的措施完工後，可以提供防疫醫師一個安全又舒適的篩檢工作環境。「這場戰爭，沒有人是局外人。」施景中呼籲，當我們要求政府要幫我們做什麼時，也可以想想自己可以提供這個社會什麼協助。他也提醒，院方在募得2個篩檢站後已經停止募款，民眾在做捐款時一定要注意受款對象是誰，不要讓愛心被利用。

(中時新聞網)