隨著全球經濟復甦強勁前景樂觀，加上基建需求帶動下，今年原物料價格漲勢兇猛，尤其大陸黑色系商品(鐵礦石、煤炭、鋼筋等)更是在期貨市場有驚人漲勢，近期中國鋼鐵工業協會發出研究報告，在主管機關壓力下，頻頻對鋼市提出利空言論，導致大陸鋼鐵股期重挫，甚至一度影響台灣鋼鐵類股表現。專家認為，除非北京當局甘願冒著拉低經濟增長的風險、祭出抑制消費的措施，否則近期的打壓效果僅有短暫反應。

據《路透》報導，大陸國務院常務會議上周提出高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要保護市場正常供給，遏制價格不合理上漲，努力避免轉嫁成本給消費者，這導致工業金屬上周就出現明顯跌勢。由於大陸強勁經濟增長，推動製造及房地產活動的金屬需求上升，加上國際上工業金屬出產國面臨問題，除非北京決策高層能解決實質需求，不然就算一再遏止，大宗貨物的價格只會持續上揚。

北京當局近期一連串打擊遏制鋼鐵業者聯合操縱價格，祭出吊銷營業執照或停業整頓等措施，導致鐵礦砂價格慘跌。

至於中國鋼鐵工業協會的研究報告提及，隨著大陸經濟持續穩定復甦，鋼材需求明顯增加。國際市場則是全球製造業 PMI上揚，連續12 個月位於擴張狀態，帶動需求持續上漲。5月以來國際原物料價格持續漲勢，但來到5月第三周，鋼價已經大幅下滑，下半年在大陸監管加大和預期供需兩端平穩下，鋼材價格可望修正後逐步回穩。

報告直指，4月以來鋼材價格大漲，造船、家電等下游用鋼行業難以承受鋼價持續維持高檔，預期鋼材價格回檔後逐步趨穩，今年後期鋼價難以持續大幅上漲。

報導提到，滙豐亞洲經濟研究部門主管Frederic Neumann指出，大陸官員相當為難，若要讓價格穩定甚至下跌，一定要壓抑需求，但就本身而言，增加產能或是釋放庫存，都只是暫時效果，甚至若控制需求，將影響大陸經濟發展。荷蘭國際集團(ING)高級大宗商品策略師Wenyu Yao表示，如果供給仍缺乏彈性，那更不可能從需求面去要求價格下降，這樣只會傷害經濟。

香港一位匿名經紀商表示，北京當局有2大疑慮：第一，大宗貨物價格上漲給消費端的轉嫁成本壓力；第二，上漲物價若不轉移給消費者，那下游廠商就無法生存，並帶來失業問題。

(中時新聞網)