知名頂級鞋履品牌Malono Blahnik所生產的高跟鞋在時尚圈相當知名，但設計者Mr. Blahnik同樣是名廚藝高超的烹飪大師。近期Mr. Blahnik就與CEO姪女Kristina Blahnik從他的菜單寶庫中，精選一系列的家庭食譜，從家常菜色傳統小扁豆湯、家常燉菜、番茄燉牛肉與甜點巧克力慕斯他都詳細列出燒菜技巧，其中小扁豆湯更是設計師本人表示在封城時他最常做的菜餚之一。

要燒出這道傳統菜肴需要準備：300克乾燥小扁豆、225克西班牙肉腸（可用臘腸取代）、3大匙橄欖油、1根芹菜棒、1根紅蘿蔔、1顆黃洋蔥、2顆大蒜、1大匙瑪格麗特蕃茄醬、2大匙紅椒粉、少許乾燥辣椒、2瓣蘿勒葉、適量鹽巴和現磨黑胡椒。

傳統小扁豆湯

做法首先將小扁豆洗淨瀝乾，在大型燉鍋中以低溫加熱橄欖油，依序加入切好洗淨的芹菜、蘿蔔、洋蔥和大蒜，將洋蔥炒至半透明後，依序加入紅椒粉、乾燥辣椒拌炒，再加入瑪格莉特蕃茄醬燉煮3分鐘，最後加入小扁豆並加水直至蓋過所有食材，並加入鹽巴與黑胡椒後轉小火燉煮1小時，最後加入切片的西班牙肉腸再悶煮20分鐘即可，上桌前可在湯中加入數滴橄欖油，並撕下蘿勒葉一同上桌增加香氣。

對因疫情而需困守家中的人們，這道溫暖料理可撫慰所有人寂寞的心。他同時邀請大家動手做美食，並上傳至社群媒體並標籤: #ManoloBlahnikSmiles。

家常燉菜

巧克力慕斯

(中時 )