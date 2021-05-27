國內新冠疫情持續升溫，有地方政府擬自行向大陸採購上海復星製藥代理的德國BNT疫苗，盼中央放行。總統蔡英文今天對此表示，「BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。貼文發出7小時，累計近2萬則網友留言，「又要怪中國喔？」。此外，飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人、國民黨高雄青年黨代表李明璇也留言質疑，「我們要BNT！總統該收心了」。

蔡英文總統26日於臉書表示，「國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。蔡英文也說，「外購和國產疫苗，我們已經購買將近3,000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1,000萬劑疫苗」。

對於蔡總統這番說法，卻有許多網友不買帳，紛紛湧入臉書留言，貼文發出7小時，累計近2萬則網友留言，「又要怪中國喔？」、「DPP政府是在幹嘛? 到現在黨內分贓不均，還無法擺平嗎？我只要打國際認證的疫苗，建議民選首長 拿定主意，畢竟都是你選民的命」、「死掉的那些人真的是很冤」。

政治評論員宅神朱學恒也留言「蔡總統在您作圖的時候，台灣人民4天之內累積已經29人死亡，然後您做圖告訴大家，因為原廠不原廠的堅持，你寧願眼睜睜的看著國民一個一個死去？」。

政治評論員 宅神朱學恒。(圖/翻攝自 宅神 臉書)

國民黨台北市議員徐巧芯也痛心表示，「不要告訴我們『購買』多少疫苗，我們要知道的是『到貨』多少疫苗。如果中央對於疫苗有超前部署，也不會有任何地方政府說想要自行購買，死亡人數是等不及校正回歸的」。國民黨青年黨代表李明璇也說，「我們要BNT！總統該收心了」

國民黨台北市議員徐巧芯。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇 臉書)

藥師林士峰則坦言，「BNT疫苗究竟是『中國介入』，還是民進黨政府沒有按照國際慣例採購？您的幕僚沒告訴你的是，即使我們跟代理商採購疫苗，出貨的單位仍然是『德國原廠』，民進黨的立委，這兩天甚至想把BNT疫苗打爛，降低疫苗採購不到的民意壓力，還請總統以蒼生為重，放棄政治淩駕國際疫苗採購的念頭」。

藥師林士峰。(圖/翻攝自 林士峰臉書)

蔡英文臉書留言。

對於疫苗一事，民進黨台北市議員許淑華留言，「真的請大家放心，疫苗不缺，等待來台！」。民進黨立委趙天麟也緩頰，「在疫情嚴峻之際，我們更要勇於付出、團結互助，台灣人必定會一起渡過難關」。

(中時新聞網)