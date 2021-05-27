「冷靜，我可以的。」「完蛋了，我一定會搞砸！」「第一次做總是比較難，下次一定會更好！」「算了，反正也沒人在意，我認真幹嘛。」「沒關係，我盡力就好！」「為什麼別人都可以，我就是做不到？」「不要想有的沒的，專心！」「放棄吧，反正大家也都在等看笑話。」

這些話，一定也在你腦中出現過，許多許多次。你可能沒注意到，每天，我們對話最頻繁的對象，就是自己！我們在心裡用超快的語速，重播昨晚的大吵、焦慮談判的下一步、預演明天的報告。這個在我們腦中不斷來回的自我對話，誰也聽不見看不到，卻牢牢的主宰我們的思緒，深深影響我們的表現、人際關係與生活品質。

自我對話，可以是我們的最佳教練，讓我們有超水準演出；但也可能是讓人崩潰的惡魔，打趴自信、拖垮表現。

在最基本的意義上，內省就是主動關注自己的想法和感受。這項能力讓我們得以想像、記憶、省思，繼而利用這些意念去解決問題、革新和創造。包括我在內的許多科學家都視此為區分人類與其他物種最重要的演化進展之一。

但近年來，大量新研究顯示，當我們陷入苦惱時，內省造成的害處往往多於好處。這會削弱我們的工作表現，干擾我們做出好決策的能力，並對我們的人際關係造成負面影響。它也有可能促發暴力和攻擊性，導致各種心理疾患，並增加我們罹患身體疾病的風險。

以錯誤的方式關注自己的思緒和感覺，可能導致職業運動員失去磨練了一輩子的技巧，讓平時理性有愛心的人作出不合理、甚至有違道德的決定，導致朋友在真實與社群媒體的世界中遠離你，讓戀愛關係從避風港變成戰場，甚至可能加速我們外觀以及體內DNA的老化。簡言之，我們的思緒時常會讓我們受困於自己的思緒。我們腦中的思緒經常會引發危險。

這就是「小對話」（chatter）。

小對話是負面想法和情緒構成的循環，會把我們獨特的內省能力從祝福變成一種詛咒，危及我們的表現、決策能力、人際關係、快樂與健康。我們不停想著工作上搞砸的那件事，或是和愛人之間的誤解，最終被糟糕的感覺淹沒。然後我們又繼續想這些事。如此往復不斷。我們內省是希望找到內在的教練，但找到的卻是我們內在的批判者。

當然，最重要的問題是：為什麼會這樣？為什麼我們碰到問題時「向內探索」的嘗試，有時候成功，有時候失敗？同樣重要的是，當我們發現內省能力開始失控時，該如何將它導回正軌？我的專業生涯都在探討這些問題。我學到，關鍵在於從本質上改變我們意識生活中最重要的對話之一：那就是我們和自己的對話。

儘管內在聲音很多時候都運作得宜，但它往往會在我們最需要的時刻引發小對話，例如壓力變大、事情攸關重大、碰到最需要沉著以對的困難情緒時。

有時候這些內在對話是漫無頭緒的冗長獨白；有時是與自己的對話；有時候是強迫性的重演過往事件（反芻思考）；有時候是對未來事件憂心忡忡的想像（憂慮）；有時候是在負面感受與想法之間彈跳的自由聯想；有時候會固著在一個特定的負面感受或想法上。不論它如何展現，當內在聲音失控、當小對話掌握了心智麥克風，這時候我們的心智不僅會折磨我們，還會癱瘓我們，甚至導致我們做出傷害自己的事情。

(本文摘自《強大內心的自我對話習慣》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

伊森‧克洛斯博士（Ethan Kross, PhD）

研究如何控制意識的世界頂尖專家。他是密西根大學與羅斯商學院獲獎教授，也是情緒與自制力實驗室（Emotion & Self Control Laboratory）主持人。他曾在白宮參與政策討論，也曾接受美國CBS哥倫比亞廣播公司晚間新聞、早安美國，以及NPR美國公共廣播電台晨間新聞訪問。他開創性的研究刊登在《紐約時報》《紐約客》《華爾街日報》《今日美國報》《新英格蘭醫學期刊》和《科學》雜誌。

《強大內心的自我對話習慣》/天下雜誌出版

(中時新聞網)