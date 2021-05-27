人生中最重要的對話，就是我們與自己說的話。作者伊森‧克洛斯（Ethan Kross）博士是密西根大學情緒與自制力實驗室主持人，他發現自我對話是重要大腦功能，影響記憶力、注意力，甚至是我們的社交能力。

但自我對話也有不好的一面，克洛斯稱為「小對話」（chatter），我們常常被內心的小聲音折磨，陷入負面情緒的深淵，不僅傷害健康，更會磨損人際關係。

在本書中，作者結合科學研究與真實案例，從改變自己的心理鍛鍊，到改善關係的實際做法，幫助我們克服小對話，發揮最佳實力。你可以學到：

-壓力超大時，如何靠自我對話集中注意力？

-如何用抽離式自我對話取代以「我」為中心的對話，轉換觀點與情緒。

-如何有建設性地幫助別人克服小對話，而不會共同掉入負面情緒的陷阱？

-能幫助孩子克服小對話、又不會傷到孩子自尊的好用方法。

-了解環境對小對話的影響，打造最能恢復情緒、充電注意力的生活環境。

-職業選手的賽前儀式真的有用？如何自己設計專屬儀式，緩解緊張焦慮。

【精彩書摘】

我研究生涯中獲得最關鍵的一個認知，就是要減少小對話並掌控內在聲音所需的工具，其實不假外求。這些工具往往隱藏在顯而易見處，等著我們取用。它們存在於我們的心智習慣、怪癖和日常生活中，也存在於和我們互動的個人、組織與環境之中。在本書中，我會分享這些工具，說明它們如何運作，又能如何組成一個工具箱，這是演化為了幫助我們管理自我對話所打造而成。

在接下來的章節，我會把實驗室帶到讀者面前，也會分享與小對話搏鬥的人們的故事。你會看到前美國國家安全局探員、羅傑斯先生、馬拉拉·優薩福扎伊、「詹皇」勒布朗·詹姆士、南太平洋原住民族特羅布里安島民，還有許多和你我一樣的人的心智生活。

不過，在本書一開始，我們將先審視內在聲音到底是什麼，以及它奇妙的功能。接下來我將帶讀者一探自我對話的黑暗面，以及小對話對我們身體、社交生活與事業可能造成驚人的損害。內在聲音既是有用的超能力，也是會傷害我們的毀滅性氪石，這種無可迴避的緊張拉鋸，我認為是有關人類心智的一大謎題。

這個聲音怎麼會既是最好的教練，又是最嚴厲的批評者？其餘章節將描述可以減少小對話的科學方法，這些技巧正協助我們快速解開有關心智的謎題。

克服小對話的關鍵並不是停止和自已說話。真正的挑戰是找出如何更有效率地做這件事。幸好，你的心智與周圍的世界都經過精心設計，就是要在這件事上助你一臂之力。但是在我們探討如何控制腦中的聲音以前，必須先回答一個更基本的問題：為什麼會有這個聲音？

(本文摘自《強大內心的自我對話習慣》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

伊森‧克洛斯博士（Ethan Kross, PhD）

研究如何控制意識的世界頂尖專家。他是密西根大學與羅斯商學院獲獎教授，也是情緒與自制力實驗室（Emotion & Self Control Laboratory）主持人。他曾在白宮參與政策討論，也曾接受美國CBS哥倫比亞廣播公司晚間新聞、早安美國，以及NPR美國公共廣播電台晨間新聞訪問。他開創性的研究刊登在《紐約時報》《紐約客》《華爾街日報》《今日美國報》《新英格蘭醫學期刊》和《科學》雜誌。

《強大內心的自我對話習慣》/天下雜誌出版

(中時新聞網)