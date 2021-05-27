從命理角度來看，很多植物都有很強的避邪作用，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，桃樹、柳樹、銀杏、艾草、葫蘆都是能夠驅邪的植物，如果當做風水物放在家裡，或種植在房屋周邊，對家人的運勢和健康都有正向的幫助。

▍1.桃樹

桃樹木質細滑，清香無比，本草綱目中有記載：「桃味辛氣惡，故能厭邪氣」，因此古人會在門前擺放桃符來辟邪，桃符就是用桃木製作的字板。相傳桃木能制百鬼、壓百煞，現代人沒有使用桃符的習慣，但在院內栽種桃樹或在室內插上桃花，也是能夠辟邪的好方法。

▍2.柳樹

「柳」本是天上的星辰名，即「柳土獐」，是二十八星宿之一，古代認為柳樹能祛病、驅邪，相傳人們將柳樹的枝芽插在門戶之下，就是利用柳樹能制百鬼的作用。因此，在家中種植柳樹或在室內插上柳枝，不但能夠驅邪，還能給家人帶來平安健康。

▍3.銀杏

銀杏樹壽命長，一般不長蟲，不易死，因其在夜間開花，一般很難看到，所以人們認為其暗藏神秘力量。銀杏樹樹形、葉子、果實奇特美麗，稱得上為上古寶樹，在家門種植銀杏可鎮宅避煞，保佑家人不受邪氣侵擾。

▍4.艾草

艾草是一種常見的植物，艾葉經加工後可以用做針灸的燃料，透過中醫師專業手法，達到治病、防病的目的。端午節將艾草帶在身上或掛在屋前，能起到辟邪除穢的作用，在家中種艾草也能驅邪避凶。

▍5.葫蘆

葫蘆是能驅邪避凶的植物，也有多子、多福、多壽的寓意。將其種在房前屋後，會給家宅帶來吉祥。葫蘆在古代常常被當做容器使用，而且常常拿來裝藥，至今葫蘆被認為有化解病災的作用，風水上擺放在煞氣較重的地方，能鎮邪收煞，是非常好的風水寶物。

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(中時新聞網)