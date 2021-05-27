全台疫情緊張，三級警戒延到6月14日，政府不斷呼籲大眾沒事別出門，若必要外出得戴口罩，而通靈大師江嘉葉就為讀者分析12生肖的6月運勢，提醒若健康運勢弱者，更要謹慎小心，否則容易有進出醫院的情形，或是有心血管、血壓方面的問題，也有運勢不錯者，有升遷機會，也有感情沒小心維護，遭人橫刀奪愛。

【馬】幸運數字：7

屬馬人在6月份，充滿著鬥志以及挑戰欲望，對於過去的努力以及學習，都已準備完成，很想要放手一搏，向前衝刺，雖然衝勁滿滿，但可別得意忘形，很多事情仍然要找資深的前輩去詢問經驗，更要懂得尊重長上的意見，才不會走冤枉路。

【羊】幸運數字：7

屬羊人在6月份，身強體壯，無畏風雨，能夠抵抗東奔西跑的操勞，只是在心境上，容易感到不如意，人事上，會有不和諧的狀況，讓自己產生鬱鬱寡歡的情緒，不過好在本月貴人降臨，在危難時刻，會有老朋友伸出援手，給予幫助，度過難關。

【猴】幸運數字：8

屬猴人在6月份，是個開花結果的月份，特別是在感情上，過去的努力以及付出，或是與對手競爭，在本月都能得到勝利的果實，可以抱得美人歸，若是單身者，也可以在本月努力的大膽追求，無論是暗示或明示對方，也能獲得不錯的回應。

【雞】幸運數字：7

屬雞人在6月份，身體狀況不是很好，容易有進出醫院的情形，特別是女性朋友，或許是因為工作上的勞累，或是家庭上的照顧，讓自己感到特別虛弱，易有經期不順的狀況，要多注意保養，可喝點四物湯，來補補身體。

【狗】幸運數字：12

屬狗人在6月份，容易犯小人，許多不利的流言會在背後惡意散播，讓自己的名譽受損，感到壓力極大，因此情緒也就相對的不穩定，即使在睡覺休息時，也會無法釋懷，建議可以到廟裡祭改，令小人退散，或是求個符來保平安，寧靜心神。

【豬】幸運數字：7

屬豬人在6月份，是個非常適合交易的月份，無論是買車、買房，或是要添購所需家電，在這個月，都能獲得相當好的優惠價格，若是業務或採購類型的工作者，還會獲得同事協助，讓簽訂的合約，有個令雙方皆滿意的交易金額。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)