國內本土疫情狂燒，美媒彭博社指出，台灣確診病例「校正回歸」發言，將削弱官方公信力，並認為台灣在疫情危機下，拒買中國大陸疫苗，將自己陷入無疫苗可打的窘境，進而衝擊全球晶片產業。財信傳媒董事長謝金河表示，彭博戴上墨鏡看台灣，「對台灣的報導似乎都偏向負面」，建議他們可以換副眼鏡看台灣，並指高盛看台股目標高點19000點，就比彭博樂觀。

彭博近期報導，台灣在疫情升溫下，全球晶片供應瀕臨危險，經濟的不確定性，加上美歐日增產，台灣在半導體產業的主導地位可能逆轉。對此，謝金河在臉書發文指出，這些都有主客觀因素的依據，可以討論。

彭博日前又針對疫情指揮中心所提出「校正回歸」一詞來分析，認為「校正回歸」的說法削弱官方公信力，台灣政府修正新冠病例數，使未來疫情發展更加充滿不確定性，還提到「台灣拒買中國疫苗，將自己陷入無疫苗可打的窘境，將衝擊全球晶片產業。」

謝金河表示，台灣是不是因為拒買中國疫苗，才會造成沒有疫苗可打的窘境？這有討論空間。而校正回歸則是把篩檢的確診病例歸到原來的日期，這樣做，也許有理說不清，但可以讓大家比較好判斷疫情發展的趨勢，這是個數字的問題，但不同黨派的人就會出現完全迥然不同的看法，彭博的報導也有被討論的空間。

謝金河認為，一個國家的經濟發展，不會一帆風順，偶爾會遭遇風浪，像這次疫情失控，是大家都掉以輕心了，這一段時間國旅大行其道，喜宴照常，還有特種營業等，這次疫情又給台灣一次考驗。「遇到問題，我們只有全島一命共同面對問題，天天口舌相爭，對台灣不會有什麼幫助。」

謝金河說，台灣除了疫情危機外，還面臨缺水、缺電等狀況，「這是天降大任給台灣人民，這幾天大家自動封城，台灣人民展現智慧，我相信可以渡過危機。」他最後不忘對台灣報導偏向負面的彭博喊話，應該換副眼鏡看台灣！高盛看台股目標高點19000點，看法好像比彭博資訊樂觀。

(中時新聞網)