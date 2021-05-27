【回憶殺】中視《繞著地球跑》是90年代的熱門旅遊節目，連帶捧紅兩位女主持李秀媛、謝佳勳，前者至今活躍主持界，後者則淡出螢光幕、致力於行善，58歲的模樣曝光，氣質一如既往。

謝佳勳出道前是華航空服員，氣質優雅、談吐得體，參加電視台招考節目主持人脫穎而出，與李秀媛搭檔合作《繞著地球跑》，經常飛遍世界各地旅遊、拓展眼界，甚至還一舉拿下第27屆金鐘奬教育文化節目主持人獎；雖然在外人的眼光看來，這是一份多采多姿的工作，但背後的艱辛也是難以想像，她曾表示當時資訊不如現在發達，沒有網路、手機，一人當多人用是家常便飯，還要克服飲食習慣的差異，一不小心就會水土不服。

謝佳勳和李秀媛主持《繞著地球跑》10餘年情同姐妹，2015年還合體頒獎第50屆廣播金鐘獎。（圖／中時資料照）

因緣際會之下，謝佳勳接觸到佛教，透過慈濟師姐認識丈夫梁先生，交往1年後結為連理，現在已邁入婚姻的第24年，夫妻倆婚後達到共識「不一定要生小孩」，甜蜜的過著兩人世界。謝佳勳婚後不想在家當貴婦，經常坐著飛機四處賑災，還考取心理諮商師執照，一心一意地救助需要幫忙的人，丈夫完全力挺，給她很大空間去做自己想做的事，令謝佳勳感動不已，曾公開讚賞先生是「全世界最好的老公」。

現年58歲的謝佳勳，氣質一如當年恬靜古典，舉手投足都散發知性美，她不因年紀停止學習的腳步，選擇到慈濟大學宗教人文所進修，大讚花蓮好山好水，校園腹地又寬廣，每天都能心曠神怡。

(中時新聞網)