已確診卻無法住院，被轉送至加強版集中檢疫所的陳先生（化名）心有不甘，除了擔心無法獲得較好的醫療照護，之前購買防疫保單中，給付範圍僅限於住院，並未給付集中檢疫所，這可以申請理賠嗎？

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，讓防疫保單成為熱賣商品，消基會檢視8家防疫保單內容，提醒民眾，隨疫情變動，保險履約時恐產生爭議，金管會應邀集壽險業者共商解決之道。

消基會秘書長徐則鈺表示，消基會於5月17日到23日抽樣檢視4家壽險公司、4家產險公司，共8份防疫保單，相關保單多為組合式，內容包括以住院醫療保險金、負壓隔離病房保險金、確診保險金或隔離保險金，效期1年。

消基會財務長陳智義表，許多民眾透過線上或傳真投保，並未當面跟業務員溝通，難以了解保單條款中給付內容及條件限制，匆忙簽下保單，理賠就容易出現問題。

舉例來說，目前醫療資源能吃緊，全台負壓隔離病房數就那麼多，雖然依照病情危急程度，病人理應收治於負壓隔離病房，因床數有限，無法入住，如果保險載明給予負壓隔離病房賠償金，此時，理賠就會出現「看得到、吃不到」的情況發生。

再者，保險中載明給予住院賠償金、隔離給隔離賠償金，但隨疫情增溫，醫院必須執行降載措施，輕症確診者無法住院，只能至加強版集中檢疫所，雖同是隔離治療，但是否屬於住院，符合理賠規定，恐產生爭執。

此外，全國防疫一旦升級至第4級，到了封城階段，就不屬隔離補償的範圍；許多防疫保單限制投保人的年齡，必須在65歲以下，但這波疫情重症、死亡個案以老年人居多，仍未在保單保障內。

金融監督管理委員會保險局統計，截至今年5月17日為止，整體產險業的防疫保單新契約件數達289萬件，而光是5月13日到19日，就新增53萬張新契約保單，不過，完成理賠的件數僅有658件。

理賠若看得到、吃不到，這樣公平嗎？黃怡騰建議，保險業者應隨著醫療現狀來修正保險契約，或降低保費。金管會保險局應與業者協商討論，如何調整保單內容，才能為消費者權益把關。

(中時新聞網)