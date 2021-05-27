COVID-19疫情在台灣持續延燒，更傳出數起確診者到院前過世，包括70歲婦人在家中猝死、78歲男子在家中無呼吸送醫不治、58歲男確診後於家中猝逝等個案。為什麼感染新冠肺炎的患者，尤其是中高齡個案，特別容易在家猝死？

●笑著笑著就過世了 隱藏危機「快樂缺氧」

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，確診者猝逝不獨發生在台灣，去年國外就曾發生類似個案，被稱為「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)或「隱形缺氧」（Silent Hypoxia)是主要致命原因一。

「快樂缺氧」名稱浪漫，實則危險性高，確診者往往不易發覺症狀，身體已在缺氧中而不自知。隱形缺氧時可能意識清楚、情緒平穩甚至能正常應答的情況下突然休克猝死，且病情進展速度不一，有些人是逐步漸進發生，有的個案病情惡化進展飛快，早上沒有症狀，晚上心跳便停止了。

笑著笑著就過世了，隱藏危機快樂缺氧。(圖/今健康提供)

●血液無法正常承載氧氣 快樂缺氧死前難以察覺

黃軒醫師解釋，快樂缺氧常見發生在肺部疾病族群，以COVID-19而言，病毒侵犯細胞達到一定數量時，人體免疫反應和病毒之間的大戰會造成許多肺泡破壞，以致氧氣從肺泡進入血液的通道受到阻礙，連帶身體失去「校正」機制，使患者雖然正常呼吸，但血液中的帶氧量正持續下降，直至猝死前一刻依舊沒有察覺。

黃軒醫師也表示，快樂缺氧的狀況在登山客、飛行員也時有所聞，但這類族群通常身體較為健壯，如果病人體力很好、心臟夠強，可以用肌肉多作幾次的呼吸急促代償，多吸一點氧分子，二氧化碳也可以較快從血液進入肺臟、排出體外，因此較不受影響。COVID-19確診患者不少屬於體力不佳、心臟功能衰退的中高齡族群。一旦隱形缺氧發生，危險性將大會增加。

血液無法正常承載氧氣，快樂缺氧死前難以察覺。(圖/今健康提供)

●快樂缺氧真實案例 問診病患嘴唇突然發黑

黃軒醫師也分享一起案例，門診中曾遇到一名62歲病患，原本還面帶微笑向醫師述說近期病況，突然間說話便開始斷斷續續，接著嘴唇變黑、額頭直冒冷汗。黃軒醫師當下驚覺是隱形缺氧，即刻要護理師迅速提供患者氧氣，但最後仍然為時已晚，顯示隱形缺氧的危險性不容輕忽。

●居家隔離留意快樂缺氧 ２症狀盡早通報

黃軒醫師提醒，快樂缺氧並非重症患者獨有的致命危機，無症狀、輕症患者感染病毒時也可能出現。絕對不可以認為不戴口罩或者感病毒，只要身體健壯就無大礙。一旦快樂缺氧找上門來，不經意之間可能有性命危險。

居家隔離留意快樂缺氧，若有２種症狀盡早通報。(圖/今健康提供)

黃軒醫師提醒，台灣正處於一面圍堵疫情、一面維持醫療量能的艱困時期，無症狀、輕症患者暫時會被要求待在家中，作好防疫並適當休養。

提醒民眾，若確診後居家隔離，要注意是否逐漸感到胸悶、難以呼吸2項不明顯症狀。美國疾病管制與預防中心已將這2項症狀列為快樂缺氧的緊急危險徵兆，應及時詢求醫療協助。

(中時新聞網)