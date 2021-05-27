男人上了50歲，經常會有尿尿不順的問題，明明有尿尿的念頭，卻尿不出來，再不然就是半夜頻尿，搞得睡眠品質很差，白天呵欠連連，偏偏這些症狀又不好意思跟左鄰右舍「分享」，就怕男人最重要的面子會掛不住，真是有苦說不出！

●男人的長壽病 年過50歲攝護腺開始肥大

熟齡男子的尿尿問題，很可能是因為攝護腺肥大所引起。攝護腺又叫做前列腺，是男性生殖系統的一部分，功能是生產精液，也會保護男性生殖泌尿道不會感染。然而，攝護腺肥大可說是老男人的通病，被稱為「長壽病」，根據臨床研究，當年過50歲，有些人的攝護腺開始肥大，尿尿會不順，到了80歲，排尿的問題，幾乎是人人都有份。

●攝護腺肥大分2種 皆屬於良性腫瘤

攝護腺肥大是因為男性荷爾蒙的關係，會有腺體細胞增生的現象，是屬於良性腫瘤，年紀愈大就增厚愈多，最後壓迫到尿道，導致排尿不順，包括刺激性與阻塞性兩類。

刺激性的症狀是，經常有尿急的感覺，有時候甚至漏尿，或是一直想尿尿，晚上也會勤跑廁所；阻塞性的症狀是，想尿卻尿不出來，或是尿流細而且微弱無力，滴滴答答的，也會有餘尿的感覺，總覺得膀胱裡面還有尿液。

●與攝護腺肥大和平共處 日常5大重點要做到

雖然攝護腺肥大是銀髮族的普遍病症，很難不發生，但也不要心灰意冷，任由其日益嚴重，除了定期去醫院報到檢查，依照醫師的指示，規律服用藥物來防止肥大加重外，多留意日常中的小細節，就能與之和平共處：

1、多吃含鋅食物：長期吃含鋅的食物，可以讓攝護腺更健康，例如牡蠣、南瓜子或是堅果類。

此外，維生素C、維生素E、硒、大豆異黃酮、番茄紅素等，因為含有強烈的抗氧化物質，多攝取可以保護攝護腺。

長期吃含鋅的食物，可以讓攝護腺更健康，例如牡蠣、南瓜子或是堅果類。(示意圖/常春月刊提供)

2、晚上少喝水：盡量在睡前2小時就停止喝水，如果真的很口渴，喝少量就好，並且在就寢前先上廁所，把尿液排乾淨。

不過，雖然攝護腺肥大會頻尿，但是不要畏懼喝水，因為水可以促進體內代謝，並減少尿路結石與泌尿道感染的發生率；另外也要記得，少喝咖啡、酒這類利尿的飲料，辛辣食物則會讓攝護腺充血，也要避免。

3、少服用感冒、抗過敏、止瀉藥：這三類藥物都含有「抗乙膽鹼」和「抗組織胺」成分，會抑制膀胱收縮，讓原本就排尿困難的攝護腺肥大患者，雪上加霜，服用前應先跟醫師討論過，或是服用後發現排尿變費力，應馬上停止。

4、不忌房事：攝護腺肥大不會降低性能力，有些人因為心理因素影響，總覺得自己提不起勁；其實，根據研究報告，行房反而可以減少攝護腺肥大。

5、定時排尿：平均2到3個小時排尿一次，因為長時間憋尿，會導致膀胱彈性疲乏，而使得尿液滯留。

●肥大與癌初期症狀很像 產生疼痛為時已晚

提到攝護腺肥大，也不免讓人聯想到攝護腺癌。雖然攝護腺肥大會影響生活作息，但還不至於威脅到生命，不像攝護腺癌這麼可怕，可是攝護腺癌的初期症狀，卻與攝護腺肥大相似，會讓人誤以為是正常的老化現象，等到末期，癌細胞轉移到骨骼產生疼痛，為時已晚。

●攝護腺檢查 肛門指診發現異常

攝護腺檢查最基本的就是肛門指診，因為攝護腺的位置在直腸的正前方，想要從腹部或背部來診查，困難度很高，如果把手從肛門直接進入直腸，很快就能摸得到攝護腺和貯精囊。

若是正常的攝護腺，觸感是柔軟的；肥大時，則是堅實有彈性；若是有硬塊，也不用太緊張，有可能是發炎或鈣化，不見得是腫瘤。做完基本的觸檢，若需要進一步以儀器檢查，醫師會安排，如此，早期發現，把握住黃金治療期，便可早日痊癒。

(中時新聞網)