台灣新冠肺炎疫情升溫，位於台北的萬華區成為重災區之一，意外引發外界對當地八大行業的好奇，同時也想知道萬華阿公店到底有何魅力，能讓男人流連忘返。日式酒店媽媽桑席耶娜近日更在談話性節目，親自傳授酒店小姐必學招術「三秒七秒凝視法」、「八二法則」的小三心法，讓客人徹底暈船沉溺在溫柔鄉。

謝震武主持《震震有詞》日前請到酒店媽媽桑席耶娜現身說法，他好奇問席耶娜，酒店小姐是否有什麼教育訓練，也就是俗稱的小三心法，好讓酒店小姐抓住客人的心。

媽媽桑席耶娜親自傳授小三法則。(影片自24:30開始)

席耶娜也不藏私，現場親自傳授「三秒七秒凝視法」，她說在店裡可以先看客人三秒鐘，再嬌羞移過頭，這種方式用三次左右，客人就會認為小姐對他有興趣。接著，小姐再透過跟客人聊天過程中，稍微肢體接觸，例如手放客人大腿上，再用請客人幫忙的方式，令對方產生戀愛感覺。席耶娜：「因為幫助別人是會是快樂的。」

不僅如此，酒店小姐還須學習「八二法則」，席耶娜解釋八二法則就是當客人在妳身上花１萬塊，小姐就要回送2千塊左右的禮物，更透露自己曾收過客人最貴重的禮物，就是投資她200萬台幣開酒店。

另外，席耶娜還提到昔日當小姐的時候，有次媽媽桑跟她們閒聊的一段話，「妳們以後都有機會被包養，如果這男的跟你交往半年，這半年都給妳心目中差不多理想價位的金額，可能一個月給妳2、30萬之類的，然後包養妳半年問妳：『到底是愛我的人還是愛我的錢？』」這就代表小姐最近的表現讓客人聞到銅臭味。媽媽桑更向她們叮嚀，遇到不喜歡的客人，無論對方出多少錢包養都不能接受，因為「我拿你的錢是因為我愛你，如果我不愛你的人，我連你的錢都不會拿」！

(中時新聞網)