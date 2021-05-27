「美國海軍學會新聞網」（USNI）26日報導，駐防日本的「雷根號」（CVN 76）航空母艦打擊群，為掩護美國於阿富汗的撤軍行動，將離開西太平洋區域，罕見地前往中東部署。此事也顯示美國海軍兵力調度吃緊，導致無法兼顧多個區域的任務。

根據報導，美國國防官員已向USNI證實，「雷根號」（CVN 76）航艦打擊群將部署至美國中央司令部（USCENTCOM）轄區，取代目前於當地執行任務的「艾森豪號」（CVN 69）航艦打擊群；這將是繼2003年「小鷹號」（CV 63）支援美伊戰爭以來，再度有於日本前進部署的美軍航艦被調至中東執行任務。

「艾森豪號」航艦打擊群4月初才抵達北阿拉伯海（North Arabian Sea），並在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的命令下，取消其他預定任務，專心留在當地掩護美國於阿富汗的撤軍行動。

不過USNI指出，去年8月才結束海外部署、今年2月又被迫再披戰袍的「艾森豪號」（CVN 69），機械狀況不允許其進行超出預定期限的部署任務，將準時於7月返國，但「卡爾文森號」（CVN 70）航艦打擊群須至夏末或秋初才能部署至中東。由於空窗期正值美軍撤離阿富汗期限9月11日的最後階段，才讓美國海軍要求「雷根號」（CVN 76）打擊群前往當地補強戰力。

在計入防範新冠肺炎（COVID-19）的長時間隔離期、美國海軍船艦修理「塞車」等問題後，美國海軍的兵力調度已愈來愈緊張，導致駐守西太平洋的重要戰力被迫離開自身防區。美海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）5月初曾表示，若與伊朗之間的談判進展順利，美國海軍未來可能降低於中東部署航艦的頻率，減輕艦隊壓力。

(中時新聞網)