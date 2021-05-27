1998年，日本富士電視台作品「GTO麻辣教師」，播出時締造35.7%高收視率，除了反町隆史、松嶋菜菜子兩大巨星外，包括希良梨、窪塚洋介、池內博之、山崎裕太4位學生藝人，演技備受注目。25日晚上，透過希良梨之邀，在東京湊齊開了「同窗會」，重溫23年前拍片點滴。

↑GTO開「同學會」希良梨（左）、池內博之問候台灣觀眾。（&Taiwan提供）

希良梨將在冠名廣播節目裡開立「&Taiwan」單元，每集介紹台灣與日本之間活躍的娛樂媒體界人士。昔日「GTO麻辣教師」同學，自然成了邀請對象，她說：「我知道這部戲在台灣很受歡迎，是很多人唸書時的學校縮影，拍完戲這麼久了，都沒有跟當時同學聯繫，趁著這個機會，找大家一起吃飯聊天，回憶當時的拍片花絮，也把這幾位同學，讓台灣的粉絲重起記憶。」

外表變型男大叔

希良梨說，再看到池內博之覺得他什麼都沒變，一樣的熱情，只是外表上變化一位「型男大叔」。雖然這麼多年沒見，感覺還是像一個真正的校友聚會，「無論多久沒見面，都能很輕鬆的談論任何話題」

↑GTO開「同學會」問候台灣觀眾。左起窪塚洋介、山崎裕太、池內博之。（&Taiwan提供）

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