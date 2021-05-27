台東地方檢察署26日早上接獲台東縣調查站通報，柯姓男子疑似在臉書帳號散播不實疫情，經偵辦並傳喚柯男後，柯男當庭在臉書刊登澄清訊息，檢察官諭知緩起訴處分，期間1年、並附加應繳納4萬元予國庫，並參加法治教育2次的條件，全案立即偵查終結。

法務部調查局台東縣調查站通報，柯男疑似在臉書公開網站上散播等有關疫情不實訊息：「我們老闆早上說，記者跟他說490，然後11點多的時候，老闆收到他朋友傳給他的訊息，剛聽朋友說今天會報333例（有可能是假新聞），結果今天果然報確診333，那更說明了實際數字是490，你們這些上位者再說謊阿，歡迎高調分享。」

因該則不實疫情訊息，是柯男張貼於不特定人均可公開閱覽的臉書網站，因此可能令人質疑中央流行疫情指揮中心每日公布的確診案例而引發恐慌。為防止錯誤訊息於坊間漫延，檢方分案後，隨即於26日下午傳訊柯男到庭，以涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪」起訴。

因事證明確，然考量其到庭應訊後，已當庭於同一臉書帳戶張貼澄清訊息，就先前所散播的不實訊息予以導正，以緩起訴1年處分，附加條件為繳納4萬元給國庫，並參加法治教育二次2次，給予適當儆懲外，同時也遏阻不實訊息漫延。

台東地檢呼籲，正值全民抗疫、防疫重要時刻，相關疫情訊息，應向中央流行疫情指揮中心或相關主管衛生機關查詢，勿輕信、轉傳或加工不實訊息，以免造成公眾恐慌，並影響各項防疫作為。

(中時 )