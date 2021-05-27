新冠肺炎本土疫情病例暴增，連帶使醫院負責篩檢的醫檢師忙翻天，有檢驗人員透露「大拇指加一次樣品要按96次，一個樣品有3種東西，總共要按288次」。總統蔡英文26日晚間在臉書發文「感謝醫檢師們」，並透露行政院資安處和唐鳳政委協助，出手改善通報塞車問題。

周刊王報導，一名長庚醫學院研究員在臉書以「這天，我與病毒為伍」發文，直言找到呼吸道病毒的基因體不算很難，「比驗孕稍微難一點而已」，但是過程有許多複雜的程序，要先從肺部支氣管的相關位置採樣，加入一種能分離RNA、DNA、蛋白質的試劑後，再以1／5的比例加入chloroform（氯仿），搖勻呈現乳糜狀13500g攝氏4度、離心15分鐘後，呈現三層分離。

行政院數位政務委員 唐鳳。(圖/中時資料照)

該研究員也透露檢驗人員的大拇指加一次樣品要按96次，一個樣品有3種東西，總共要按288次，「在0.3公分～300洞裡找病毒，在12*8的盤子上下樣品，在一天內要重複這件事 至少10次，下班回家還要看新聞被你們罵驗太慢…」。

蔡英文總統27日臉書發文表示，醫檢師的辛苦，大家都看在眼裡。政府能做的，是努力改善採檢資料傳送費時、確診通報塞車的問題。在系統端，我們透過健保署、疾管署、行政院資安處和唐鳳政委的努力，簡化了通報系統。原本需要兩小時處理的資料，現在可以在十分鐘內完成。

在檢驗端，我們也會持續補助檢驗單位採購高通量檢驗儀，來減少人工作業的時間，不僅加快速度，也擴大第一線的檢驗量能。事實上，醫檢師每做一次檢驗，就要做上百次大拇指按壓的動作，當檢驗量大增，醫檢師得到「板機指」職業病的風險也就更大。再加上醫檢師需要全副武裝，連續好幾個小時不能脫下隔離衣、手套和口罩，這就是醫檢師在防疫中的日常。謝謝每一位醫檢師的堅持，大家真的都辛苦了。

(中時新聞網)