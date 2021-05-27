國內疫情持續升溫，資深媒體人黃光芹直言，其實早在去年12月中下旬，英國變種病毒肆虐全球時，當時就有記者問衛福部長陳時中是否該與英國暫斷航？陳時中竟反問「為何要？」，而同一天，台北市長柯文哲質疑「國航機組員不該享有三天居家檢疫特權」，蔡政府卻置若罔聞。

黃光芹26日投書媒體《震傳媒》，她在文中直言，陳時中過去一年半下來，因上半場防守疫情成績不錯，因此媒體形象不差，而成為民進黨的神主牌。但一年多下來，造就指揮中心集體傲慢和自滿，竟連英國變種病毒都視若無睹，讓病毒溜進台灣。

資深媒體人黃光芹。(圖/本報資料照)

黃光芹進一步表示，更令人錯愕的是，陳時中和指揮中心卻把帳怪到地方政府頭上，左批台北、右打新北。而陳時中雖掌防疫大權，卻無法指揮全局，按規定而言，進入社區感染後，是要由行政院長擔任一級指揮官，多年前SARS時期就是如此，搞到現在「實聯制」和「校正回歸」，卻得由高雄市長陳其邁和行政院政委唐鳳聯手收拾殘局，也顯示指揮體系鬆散、紊亂，政府卻無能為力。

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

黃光芹強調，在短短兩周內看到台灣醫療體系面臨崩潰，火燒眉頭了，政府才要買快篩試劑，很明顯超前部署的招牌現在已經砸了，問題並不在新北市長侯友宜身上，應該從綠營內部找答案。

《震傳媒》民進黨的問題，不在侯友宜身上! 文/黃光芹 七天死了二十八條人命，意味政府必須強化台灣防疫的認知作戰，而不是一味內宣中國的認知作戰。「這就是戰爭！」台灣沒有虛耗的本錢，科學防疫也未列入「哭」的選項。陳時中哽咽，是為凝聚粉絲的向心；但他單為警察哭，卻不見一路哭，是最大的盲點。民進黨的問題，不在侯友宜身上，應從內部尋找答案。 由黃光芹發佈於 2021年5月26日 星期三

(中時新聞網)