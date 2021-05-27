疫情延燒，台東市1名黃姓主婦表示，買菜40年以來，首次遇上出門買不到豬肉的窘境；而台東、關山市場豬肉攤商說，近期雙北風聲鶴唳，北部民眾不僅不敢外食、叫外送，更怕出門一趟被感染，更擔憂防疫升級封城，因此請台東親友代買肉品寄送至北部「東豬北送」，不但食用安心，也可冷凍暫時囤貨。

豬肉攤商業者阿秀表示，台東鄉親對於新鮮肉品都是3天至5天出門採買一次，鮮少有搶購潮，但阿秀也打開「冰箱」說亮話，坦言不只溫體豬，連冷凍肉都沒有存貨；其他攤商說，以前叫貨需要豬隻任何部位都有，現在疑採「分配制」，每種部位都只有少量貨品，近期每天早早賣完就下班，也是她從業30年來第一次過了中午就收攤，也因此讓主婦們頭一次出門買不到豬肉。

而關山鎮零售市場的豬肉攤區同樣人氣旺，除了當地婆婆媽媽買食材外，同樣有購買準備宅配至北部給親人食用，8點不到，包括肩胛肉、梅花肉、里肌肉、肋骨、肩頸肉等等部位都被購買一空。

關山祥益肉品的彭成斌表示，清晨5點多就有民眾跑來買豬肉，民眾表示因北部親友擔心出外有群聚感染風險，而且恐怕也不方便採買，因此希望從鄉下幫忙購買，並寄送到北部。

另外，在台東縣肉品市場從業40年的黃小姐坦言，近期台東宰殺豬隻數量1天約增加10頭，在價格上漲幅不大，仍在可接受範圍，建議需要購買的民眾提早出門，或事先向攤商預訂。她說，在全台疫情嚴峻下，民眾不敢外食，紛紛傾向在家自己煮食較安心。

(中時 )