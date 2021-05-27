John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Xu (@JoeXu) May 24, 2021

美國好萊塢明星約翰．希南（John Cena, 中文名：趙喜娜）近期新片在大陸上檔，票房熱乎乎，但他半個月前在接受台媒採訪時稱台灣為「國家」，被大陸網民挑出毛病引起爭議。趙喜娜隨即在大陸微博發出視頻致歉，成為是多年來西方國家文化體育界不斷因政治爭議而向大陸民眾道歉的又一事例。不論是好萊塢或美國職籃NBA，近年來因涉及中國的政治爭議愈來愈多，美中關係惡化加快，許多明星與業者都感嘆：「人民幣已經愈來愈難賺了」。

好萊塢新片《速度與激情9》（台譯：《玩命關頭9》）在大陸上映一周以來票房火紅，到26日已達10.29人民幣（合台幣45.5億元），成為周冠軍。趙喜娜先前曾為新片宣傳接受台媒聯訪時提到「台灣是第一個國家看到《速度與激情9》」，這段訪談近日被大陸網民挑出毛病引起爭議，他則隨即製作一則視頻，以不甚流利中文向大陸觀眾致歉說：「我很很愛中國，更尊重中國人，但是先前做了很多採訪，當中有個錯誤，對不起，很抱歉。」有些大陸網友認為他可能受到錯誤資訊引導，可能不太熟悉中國國情；但也有網友認為他在兩岸做宣傳時有兩副面孔，為了賺錢而採取模糊立場；還有網友批評趙喜娜只說「犯了錯誤」，卻未說明犯的是「什麼錯誤」。

北京常說，中國市場能讓西方企業賺錢，也能夠把它收回來。要在大陸賺人民幣，就得依照中國的規矩，顧及中國人的感受。（圖／美聯社）

大陸網民如此的回應，也反映出近年來好萊塢與職業體育界在應對中國議題上的常見的困境。該片製作人兼主演馮．迪索在大陸發片的網路記者會上說，「我們把中國觀眾當作家人，因此要求影片首映在中國舉行，這是我們『感謝中國』的方式。」這樣的表達方式不只在好萊塢與NBA，也一直是許多美國企業開拓大陸市場時必要的身段。

不過，美國業者這樣的做法近年來遇到愈來愈多的麻煩，一些業界也開始經歷大陸市場讓他們由興奮到失落的過程。美國電影界知名雜誌《好萊塢報導》(The Hollywood Reporter)近日在專題報導中指出，好萊塢製片廠與北京在政治與人權等價值觀問題的衝突愈來愈多，美中貿易戰以來，兩國電影業界的合作已基本停止，北京對影片的審查更加嚴格，稍不小心就會踩到地雷。例如剛以《無依之地》獲獎的趙婷導演因個人談話引發的「辱華」風波，影響了她的電影在大陸的發行。在大陸有龐大市場的迪士尼公司最近發行漫威英雄電影《永恆一族》也是由趙婷導演，正為在大陸發行時可能遇上的問題而傷透腦筋。

《玩命關頭9》製片馮．迪索(右1)在大陸發片的記者會上說，「我們把中國觀眾當作家人，因此要求影片首映在中國舉行，這是我們『感謝中國』的方式。」（圖／推特@complex_uk)

近20多年來，為了顧及大陸市場，好萊塢幾乎沒有拍過什麼批評中國或是在政治上激怒北京的電影。中國在經濟地位上的暴漲，對西方通俗文化界的影響力是顯而易見的，影視名人也盡量避免談及敏感的人權、政治問題，知名導演兼製片人艾帕陶(Judd Apatow)曾說，「我們與中國做生意後並未改變中國，而是中國改變了我們，他們用錢買到了我們的沉默。」

大陸評論常說，中國市場能讓西方企業賺錢，也能夠把它收回來。這類事件有個最明顯的例子：美國NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷在推特上寫了幾個字支持香港，NBA的賽事就被中國整整禁播了一年，至今都未完全恢復。好萊塢業界因為北京的要求而更換演員、修改劇本台辭或是取景角度，更是家常便飯。

《玩命關頭》系列電影在大陸很受歡迎，第9集上映一周已有超過10億人民幣票房。（圖／推特@FastFamily)

中國大陸電影界在與好萊塢的交流中，學習了許多電影商業手法與專業技能，本土影業也快速茁壯，近10年內電影銀幕數量暴增10倍以上，超越美國成為全球第一。中國也鼓勵陸企到國外併購電影公司與院線，其中包括具有雄厚財力的知名陸企，如阿里巴巴、萬達、騰訊等公司，這股併購與投資風潮在美國電影史上可說是盛況空前。但近2年來，這些公司又陸續退出好萊塢與美國電影業，暴起暴落的情況令外界議論紛紛。

近幾年來美中貿易戰讓大量的好萊塢企業與陸企的合作案因而停擺，許多想從中國投資者與大陸市場分到一杯羹的好萊塢製片公司，幾乎全數都走向倒閉或出售的命運。未來好萊塢電影在進軍中國市場時，除了政治與人權問題，又多了另一項更大的風險──美中關係，業界因此認為，兩國關係在可預見的未來只會更糟而不會更好，好萊塢的「中國熱」開始反轉向下，未來兩國關係的惡化將使好萊塢電影更多地成為美中爭議的焦點，商業電影迎合觀眾的手法也將更加激化兩國人民之間的敵視不信任關係。

(中時新聞網)