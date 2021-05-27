舊金山灣區今天爆發一起嚴重且大規模槍殺案，當地一名交通局維修工在工作地點持槍掃射，連同槍手本人共9人死亡，案發前槍手家中傳出火警。

總部位於加州聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News）網站今天報導，聖克拉拉谷交通運輸局（Santa Clara Valley Transportation Authority）一名員工清晨在輕軌電車停放處開槍，當警方獲報抵達時，槍聲依舊作響。

根據警方指出，槍手是57歲的維修員工凱西迪（Samuel Cassidy），他槍殺８人致死、隨後自己也身亡。聖克拉拉郡警長史密斯（Laurie Smith）表示，目前槍手的死因「尚不能判定」，相關細節調查中。

警方表示，交通局辦公大樓內獲報發現數個爆炸裝置，拆彈小組與警犬進駐。而槍擊案爆發前，凱西迪位於聖荷西的家發生了火警，消防隊員趕到現場時，家中空無一人。

ABC7新聞台報導，案發當時槍手凱西迪持有數種武器，許多消息來源懷疑是工作場所引起的暴力。ABC7新聞台調查，凱西迪在交通運輸局的工作，連同底薪、加班費和其他津貼等有16萬美元（約新台幣444萬）。

凱西迪的前妻告訴信使新聞，13日之後沒再見過他，曾聽聞脾氣不好的他抱怨同事拿到比較輕鬆的工作，又怪他的父親幫妹妹付學費，讓他自力更生成為技工。

槍擊案發生時間約在清晨6點半，交通局開始忙上忙下的重要時刻，一名技師霍金斯（Rochelle Hawkins ）說，她聽到槍聲之後立刻快跑逃命，當時她正在主持會議。

另一位匿名員工傷心地哀嘆，整個工班都身亡了，太慘了。

約有100位員工和部分家屬被安置到對街的警長辦公室禮堂，許多人驚嚇過度，禮堂內尖叫和哭泣聲不斷。這起槍擊案造成當地輕軌暫停營運，公車則正常運轉。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）發表推文，「槍手已經不造成威脅了」，但他說「這是非常黑暗的時刻」，將盡力撫卹家屬及協助員工。

今天的大規模槍擊案是舊金山灣區最嚴重的槍擊事件之一，1993年7月，一位客戶對舊金山一家律師事務所感到不滿，舉槍射死8人後自盡。

(中央社)