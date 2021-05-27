7年多前，「嶺頭新象股份有限公司」租下台北市陽明山占地約7千坪的「財團法人中華基督教浸信會嶺頭山莊福音中心」，今年1月間，業者開了一家名為「DRUNKLAND」（爛醉仙境）的餐廳，不但裝潢極具夜店風，還賣起酒精性飲料與水菸，完全顛覆該中心過去標榜「身心靈全備的專業營區」形象，導致許多教友質疑「難道上帝希望教徒每天喝得爛醉尋找祂嗎？」

5月14日下午，本刊記者由台北市仰德大道一路往陽明山上行駛，經過國安局不久後，隨即抵達仰德大道2段11號的「財團法人中華基督教浸信會嶺頭山莊福音中心」（嶺頭山莊福音中心），此時才4點半左右，該中心的停車場已經停滿車，2名指揮交通的義交還熱心地引導本刊記者說，「你往那邊一直走就是餐廳，這一整片都是山莊的地。」

本刊記者停好車後，沿著通幽曲徑走了約5分鐘，就來到義交口中的該餐廳，也是許多網紅打卡拍照的熱門聖地，而餐廳隔壁就是「中華民國第一夫人」蔣宋美齡一手創建的華興中學。

本刊調查，爛醉仙境的前身是台北市信義區「DRUNK PLAY」（爛醉不累），今年1月間，「爛醉不累」團隊進駐嶺頭山莊福音中心後，原本的宗教活動營地突然搖身一變，成為擁有夜店風的餐廳，還被命名為「爛醉仙境」。

爛醉仙境每天下午4點開始營業，但才一開門，接待處已經出現許多客人當場預約。（圖／黃威彬攝）

據悉，爛醉仙境「真如其名」，不只賣起酒精性飲料，還提供水菸，每逢周5、周6和周日，更有DJ駐場助興，幾乎與信義區的夜店無異。特別的是，爛醉仙境採取「飢餓行銷」模式，一律只接受現場預約，不接受電話訂位，因此幾乎下午4點一開始營業，就有顧客在排隊。

為了一探究竟，本刊記者現場預約，等了約5分鐘就進入餐廳。一踏入大門，本刊記者就被眼前的超大片露天草皮所震懾，接著從吧檯、包廂走到外場座位，驚見號稱無邊際的泳池，突然有種置身在國外高級酒吧的錯覺。要說這是一家餐廳，倒不如說這是一處可舉辦大型戶外派對活動的絕佳場所。

中華基督教浸信會聯會總幹事晏子年解釋，雙方是「合作改善計畫」，並沒有「租金問題」，至於合作內容，董事會有個「保密協定」，所以不便對外說明，至於遭到教友非議的餐廳店名，聯會正在和業者溝通，「是不是要拿下來（招牌）？還是換成景觀餐廳？這要雙方都同意才可以，律師正在研究。」

本刊致電爛醉仙境欲詢問謝宗翰回應，但一位自稱是爛醉仙境張姓營運長的男子表示，餐廳店名並非是「爛醉」，且在經營上完全沒有違反基督教教義，教友都是不實指控，至於與浸信會的租金等相關問題，則表示不予回應。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

（《CTWANT》提醒您，抽菸有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

爛醉仙境將環境布置如同國外高級濱海渡假村，因此在疫情不能出國的時候，吸引大批網紅前來拍攝打卡。（圖／黃威彬攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)