位在台北市仰德大德2段的「財團法人中華基督教浸信會嶺頭山莊福音中心」，占地7000坪的空間，原來的使命為「橋接福音與社會」，也被教友們視作為「與上帝的連結聖地」，但看似神聖的背後，這偌大的面積上，卻隱藏一間號稱可鳥瞰北市夜景的夜店風餐廳「爛醉仙境」，令不少教友無法接受。

本刊為了一探究竟，也在現場預約，約莫等了5分鐘後順利進入餐廳，但才剛一踏入大門，就被眼前的超大片露天草皮所震攝，要說這是家餐廳，倒不如說這是一處可舉辦大型戶外派對活動的絕佳場所，並且有種置身在國外高級酒吧的錯覺。

從吧檯到外場座位，甚至是包廂，以及號稱無邊際的泳池，傍晚時段不但可無死角欣賞日落，入夜之後，餐廳的粉紫色燈光如畫龍點睛般，將餐廳點綴的五彩繽紛，每逢週5、6、日還有DJ駐場，又有水菸與酒相伴，猶如置身夜店，加上餐廳位在陽明山山腰，270度的鳥瞰視野，整個台北盆地夜景盡收眼裡，堪稱是最佳約會聖地。

爛醉仙境將環境布置如同國外高級濱海渡假村，夜間又化身高級夜店還有無敵夜景，因此吸引大批網紅前來打卡。（圖／翻攝爛醉仙境臉書）

面對疫情肆虐，爛醉仙境逆勢闖出名號，卻引起許多教友質疑「基督教的福音中心，怎麼變成夜店餐廳了？」本刊調查，1952年，「美南浸信會」購置打造了占地約7000坪的嶺頭山莊，標榜「身心靈全備的專業營區」、「橋接福音與社會的園地」及「福音事工的重要器皿」等，宣教士范蓮德是首位山莊主任。

接下來的數10年，嶺頭山莊福音中心因為價格便宜，成為背包客最愛的旅遊投宿地點，後來由於大部分的木造建築結構潮溼損壞，在維修不易及經費不足下，荒廢了好一陣子，最後由「中華基督教浸信會聯會」的桃園市平鎮浸信會接手代為管理。

本刊調查，「嶺頭新象股份有限公司」業者謝宗翰，為1名建築師，大約在2014年3月左右，以公司租下嶺頭山莊福音中心，特別的是，雙方並非以傳統租金租賃，而是採「合作改善計畫」。

中華基督教浸信會聯會總幹事晏子年解釋，雙方的「合作改善計畫」並沒有「租金問題」，至於合作內容，董事會有個「保密協定」，所以不便對外說明，至於遭到教友非議的餐廳店名，聯會正在和業者溝通，「是不是要拿下來（招牌）？還是換成景觀餐廳？這要雙方都同意才可以，律師正在研究。」

本刊致電爛醉仙境欲詢問謝宗翰回應，但一位自稱是爛醉仙境張姓營運長的男子表示，餐廳店名並非是「爛醉」，且在經營上完全沒有違反基督教教義，教友都是不實指控，至於與浸信會的租金等相關問題，則表示不予回應。

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爛醉仙境與蔣宋美齡一手創辦的華興中學僅有一牆之差，每到周末吵雜的音樂聲，隔壁住校學生也聽得相當清楚。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)