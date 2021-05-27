台北市仰德大德2段11號，有間號稱可鳥瞰北市夜景的網美朝聖名店「DRUNKLAND」（爛醉仙境）餐廳，但事實上，這家廳餐是建築師謝宗翰大約在5、6年前，以「嶺頭新象股份有限公司」的名義，向「財團法人中華基督教浸信會嶺頭山莊福音中心」（嶺頭山莊福音中心）租下這片占地7000坪的空間作為經營餐廳之用，但如今不但有教友指稱，餐廳店名違背基督教教義，店內還販賣菸酒，甚至有牧師質疑，業者與教會之間的租金及租約不明。

嶺頭山莊福音中心過去曾作為背包客旅遊時的住宿地點，因為價格便宜，所以頗受好評，但經過數十年使用後，多數木造建築結構經潮濕氣候以致逐漸損壞，在經費不足及維修不易下，嶺頭山莊一度荒廢。直到2018年由桃園市「平鎮浸信會」代為管理。

平鎮浸信會主任牧師黃炯榕表示，根據他的了解，嶺頭山莊當時因為缺乏資金改善山莊環境，「中華基督教浸信會聯會」才會將山莊出租，租下的業者也答應會「活化」山莊，詳細租金他不知道，業者當時曾表示會開餐廳，教會也特別提醒餐廳不要賣酒，做一些違背基督教教義的事，「不知道現在怎麼會變這樣，我們已經請律師在跟業者溝通。」

嶺頭山莊福音中心的停車場上就佇立著偌大的餐廳招牌，讓人矛盾究竟是來此尋找基督救贖還是狂歡買醉。（圖／黃威彬攝）

台北市中華基督教浸信會信德堂牧師姜敬哲透露，謝宗翰大約在5、6年前向「中華基督教浸信會聯會」租下嶺頭山莊，時間為20年，但需要花費8千萬元在這20年間負責嶺頭山莊的整地、房舍修繕保養、還有活動營地的維護。「可是我的了解這些根本沒有做，也都沒有租金進來，現在他（謝宗翰）弄成這樣我們也都不知道。」

中華基督教浸信會聯會總幹事晏子年解釋，雙方是「合作改善計畫」，並沒有「租金問題」，至於合作內容，董事會有個「保密協定」，所以不便對外說明，至於遭到教友非議的餐廳店名，聯會正在和業者溝通，「是不是要拿下來（招牌）？還是換成景觀餐廳？這要雙方都同意才可以，律師正在研究。」

本刊致電爛醉仙境欲詢問謝宗翰回應，但1位自稱是爛醉仙境張姓營運長的男子表示，餐廳店名並非是「爛醉」，且在經營上完全沒有違反基督教教義，教友都是不實指控，至於與浸信會的租金等相關問題，則表示不予回應。

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(中時新聞網)