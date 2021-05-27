建築師謝宗翰在7年多前，以「嶺頭新象股份有限公司」名義租下台北市陽明山占地約7千坪的「財團法人中華基督教浸信會嶺頭山莊福音中心」（嶺頭山莊福音中心），結果在今年1月間，福音中心竟變身一間名為「DRUNKLAND」（爛醉仙境）的餐廳，惹怒不少教友，由於該餐廳佔地面積大，夜晚還可鳥瞰夜景，吸引許多網美朝聖，但因為無法預約，得現場排隊，也被網友認為業者是以「飢餓行銷」來吸引消費者。

除了店名惹怒教友，爛醉仙境開幕至今也爆發不少爭議。消費者抱怨最多的是蚊蟲過多、消費偏高；也有顧客在今年2月至該店點了火鍋後，竟發現端上桌的肉品竟然發黑，業者對此還解釋「火鍋肉片出餐前要先加熱」，讓顧客相當無言。

此外，1名律師今年初與10餘名親友前往爛醉仙境朝聖，一行人在外等待近20分鐘入內後，卻發現空位超多，不明白為什麼要等那麼久，且當時餐廳內的廁所無法使用，需要「解放」時得走到停車場。

爛醉仙境不但將福音中心變成夜店，甚至還打算違法「開墾」擴大營業面積，已遭台北市政府判定違規。（圖／黃威彬攝）

本刊記者訪查當日，發現無邊際泳池旁下方的一塊空地，有一部分被圍起來像是正在施工，明顯存在墾伐痕跡，不知道業者是否想要擴大營業，抑或是急著開幕以致部分工程尚未完成。主管機關台北市政府大地工程處審查管理科表示，該處是業者違法增設營業設施部分，已經要求改善。

本刊致電爛醉仙境欲詢問謝宗翰回應，但1位自稱是爛醉仙境張姓營運長的男子表示，餐廳店名並非是「爛醉」，且在經營上完全沒有違反基督教教義，教友都是不實指控，至於與浸信會的租金等相關問題，則表示不予回應。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

（《CTWANT》提醒您，抽菸有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)