最新歐洲模式模擬，下週二（6/1）20時滯留鋒仍在台灣，雨帶籠罩各地(左圖)。下週六(6/5)20時滯留鋒再度重返台灣，仍伴隨明顯雨帶(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今天全台晴朗炎熱，台灣本島僅新竹市未亮高溫警示燈。氣象專家吳德榮表示，周六台灣進入典型梅雨鋒的天氣，下週日（5/30）至週三（6/2）梅雨鋒徘徊，台灣恐有劇烈天氣發生的機率，缺水狀況有望改善，但要紓旱恐還不夠。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」說，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬，今、明（5/27、5/28）兩天滯留鋒北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示， 週六（5/29）起台灣進入「典型梅雨鋒」南北徘徊的天氣型態。歐洲模式模擬週六梅雨鋒在北部近海，下週日（5/30）至週三（6/2）梅雨鋒在陸地徘徊，台灣處在極不穩定的大氣中，有激發中、小尺度天氣系統的條件，並有「劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹）」發生、累積大量降雨的機率。缺水可望獲得改善，但要完全紓旱，光靠這5天恐不夠。

吳德榮指出，歐洲模式第8至10天（6/3-6/5）的模擬顯示，滯留鋒南北徘徊，先短暫北移至北部海面，後又再度重返台灣，配合增強的西南氣流，仍呈現明顯雨帶。這種「典型梅雨鋒」型態若能多持續幾天，逐步紓解旱象也是不無可能。

吳德榮說，不過這已是第10天的模擬，理論上存在的「不確定性」，不該被忽視，但也不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。

氣象局今早發布「高溫資訊」，受西南風沉降影響，各地高溫炎熱，東南部有焚風發生的機率。橙色燈號為台北市、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣和花蓮縣、台東縣等8縣市；黃色燈號為基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣等10縣市，本島僅新竹市沒亮燈。

氣象局今早發布「高溫資訊」，受西南風沉降影響，各地高溫炎熱，台灣本島僅新竹市沒亮高溫警示燈。（圖／翻攝自氣象局）

(中時新聞網)