越南近期新冠肺炎疫情再度升溫，使鴻海(2317)集團子公司位於越南北江的部分廠區自18日起暫停營運。不過，鴻海指出，在經當地政府視察後，預計28日起所有廠區均將列入首批優先恢復生產試點企業名單中。

鴻海發布聲明表示，集團子公司的越南北江廠區經當地政府視察後，在符合主管機關防疫規範認可下，所有廠區預計自28日起均將列入首批優先恢復生產試點企業名單中。各廠區內將以員工安全為最高原則，持續不斷加強防疫規範，並配合政府防疫措施隨時調整。

而台灣疫情近期亦轉趨嚴峻，隨著全國防疫警戒升至第三級，鴻海自15日起啟動相關防疫措施，各廠區依規定實施樓層分層、分流網格化管理，且各事業群依廠區所在地疫情評估，採分組、分區上班或居家上班管制。

鴻海指出，家住熱點地區或與CDC公布確診者軌跡重疊的同仁安排居家上班，有症狀者避免入廠、自海外返台員工需在14＋7日後方可入廠。同時，亦請同仁每天填寫線上防疫問卷調查，落實自主健康管理，若有任何問題可透過人資或防疫通報體系諮詢。

此外，鴻海規定進入廠區須全程佩戴口罩，嚴禁5人以上集會，會議全面採視訊形式進行，暫停跨／環廠接駁車、健身房及按摩等服務。並婉謝一般訪客及供應商、施工人員進入廠區，盼共同自律齊心防疫渡過危機。

(時報資訊)