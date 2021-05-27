本土疫情持續延燒，國人搶打疫苗但疫苗不足，衛福部長陳時中昨在記者會上表示，6月預計會有200萬劑疫苗到貨，到了8月底應會有含國產疫苗的1000萬劑疫苗供應，但卻未詳述疫苗品牌。對此，過去曾任記者、現任民眾黨發言人張清俊直言，他認為這1000萬劑裡面，大概「國產疫苗」佔最大宗；對民進黨來說，本來最佳劇本是透過邊境管制，阻絕病毒入侵，然後由總統蔡英文帶頭施打國產疫苗，呼籲全民接種達到群體免疫，藉以打造執政高峰的美夢，但沒想到如今變成惡夢。

張清俊昨（26日）在臉書發文表示，現在台北市沒疫苗了，聯醫急診塞爆了，北區ICU滿床了，病人開始躺走廊了，孩子受教權受損了，執勤員警染疫了，勞工被資遣了，死了35人了，「陳部長，該哽咽、該痛哭的是我們老百姓」，因為台灣還在等3個月後才能「累計到貨1000萬劑」的各品牌疫苗。

張清俊直言，陳時中在記者會上不願透露疫苗品牌，他認為這1000萬劑裡面，大概是由「國產疫苗」佔最大宗，而台灣花時間等待國產疫苗，不能大量採購國際現貨的理由，陳時中總是語帶曖昧地說「其他因素影響供貨」、「各方承受很大壓力」這類說不清楚，大家也聽不明白的話。

對民進黨政府來說，張清俊稱，最佳劇本原本是透過邊境管制，阻絕病毒入侵，然後撐到8月9月國產疫苗上路，由蔡英文帶頭施打國產疫苗，呼籲全民接種達到群體免疫，加上一波又一波的大內宣，用「看好了全世界」這類的無腦標語，打造執政高峰。

張清俊痛批，但事實上，「就是民進黨的美夢導致了我們的惡夢」，由於民進黨對採購國際疫苗從來就不認真，疫情爆發前台灣只有評價較差的30萬劑AZ，疫情升溫至今也只補進40萬劑AZ，全台灣2300萬人就只有70萬劑疫苗，而當輝瑞有意賣疫苗給台灣的時候，陳時中的態度居然是「沒有人來申請」，說得好像是疫苗採購需要別人來求一樣，完全的失職！

針對民進黨這樣極端的消極態度，張清俊轟，也就表明了蔡政府根本不想採買國際現貨，一心仍然想等待國產疫苗上市，好重回到那段美夢之中。台灣百姓何其無辜，如台北市長柯文哲所言，「台灣這個狀況要撐到8月會撐不下去，死傷慘重」、「等於把國家命運賭在一個不可知的期望上面 」，他真心呼籲陳時中儘速採買輝瑞疫苗，無論會因此失去什麼政治利益，但只要能夠減少一個人染疫死亡，這都是值得的。

(中時新聞網)