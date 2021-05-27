昨（26日）晚迎來2021年第二次「超級月亮」，加上碰上月全食，因此有了「超級血月」的罕見天文現象，吸引不少民眾觀賞難得一見的奇景，由於古代傳說，血月代表凶險天象，恐釀天災人禍，這讓把收藏的晶礦拿出來曬月光的藝人偉晉，被網友私訊警告犯大忌，讓他驚呼：「不要嚇我」。

偉晉曾表示相當熱愛買水晶，昨天正逢月全食，看到許多礦主PO岀把晶礦拿出來曬月亮的照片，也趕緊把收藏的水晶拿到窗邊曬，更表示：「看他們閃閃發光，感覺超開心」，不過卻被網友私訊警告：「今晚水晶不要曬月光喔！在風水上，5月26日血月，月蝕，陰氣重，忌看日月蝕及血月，免逢凶災，生不測禍根，犯多病」，明顯告誡把水晶拿出來曬血月，將會有不好後果。

對於網友私訊警告，讓偉晉可以說是滿頭問號，接著表示：「不是啊，大家都在曬欸，而且網路上還有血月直播，照你這樣講，全世界明天是不是要死了，不要嚇我喇!今天我就跟習俗鋼到底」，接著不忘為收藏的水晶抱屈：「我晶礦明明很開心的」，對於此傳言相當不採信。

對此，網友紛紛留言：「支持剛到底~大不了大家一起死」、「快笑死真的沒事，頂多大家死光光而已」、「沒事啦～像終局之戰，這樣順便過濾一下全世界一半住民而已」、「大家狂看血月直播耶」、「是要製造多少恐慌啦，不懂餒，開心就好啦」。

(中時新聞網)