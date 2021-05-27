光群雷(2461)因大陸市場需求強勁，且轉投資光耀(3666)業績出色，第1季稅後盈餘為1.27億元，創下10年來單季新高，雖然第2季是傳統淡季，光群雷預估，第2季將優於去年同期，下半年因進入傳統旺季，光群雷樂觀看待下半年及全年業績，法人預估，光群雷今年業績有機會挑戰96年以來新高。

光群雷是全球雷射全像材料的大廠，產品主要應用於防偽標籤、防偽包裝及提升產品附加價值，公司自2019年開始，集團整合策略調整，持續強化本業，鎖定既有產品雷射全像術防偽包裝材料市場，著手布局印度、中東、非洲、東南亞等新興市場，隨著布局發酵，光群電在去年擺脫前年因轉投資虧損的陰影，去年每股盈餘達0.97元。

第1季雖是傳統淡季，但因受惠各行業出貨暢旺及品牌保護意識提升，加上轉投資光耀業績出色，讓光群雷有別於以往，第1季業績就有相當突出的表現。

光群雷今年第1季合併營收為14.84億元，年成長28%，營業毛利為3.11億元，年成長30%，營業淨利為1.2億元，年成長1750%，稅後盈餘為1.27億元，單季合併營收及獲利均創下10年來單季新高，單季每股盈餘為0.75元。

光群雷董事會已決議將2020年度全年度獲利全部100%分配給股東，預計每股配發0.96元股息，並訂5月28日為除息交易日。

光群雷表示，依據過往的經驗，上半年為光群雷傳統淡季，但第2季業績將優於去年同期，下半年為旺季，預估下半年會比上半年好，上下半年營收占比約為45%及55%，今年本業將維持逐季走升趨勢，法人預估，光群雷今年營收可望年成長10%到20%，獲利有機會挑戰96年以來新高。

(時報資訊)