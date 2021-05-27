國內新冠肺炎疫情升溫，但銀行分行依現行規定無法暫停營業，引發金融業者及立委批評。對此，金管會做出8點聲明回應，銀行局長莊琇媛強調，金融是國家命脈，因此金融業必須盡量維持營運不中斷，若疫情有轉變、指揮中心有新決定，就會配合辦理。

莊琇媛表示，考量金融為國家經濟命脈，金融服務涉及民眾與產業資金需求、公眾利益、經濟發展及社會穩定，因此金融業必須儘量維持營運不中斷。而疫情下的金融營運不中斷，是在保障員工安全的前提下，同時提供銀行業經營自主的彈性。

莊琇媛說明，25日發布的彈性替代方案，目的在於減少行員外出、客戶進入營業場所次數，各機構可依據上函規定，在符合內控原則下自行調整業務型態，並斟酌各分支機構受理業務種類。各金融機構可考慮各項因素後，向金管會申請調整營業時間及受理業務種類。

莊琇媛表示，目前已接到3、4家銀行來電洽詢相關申請事宜，若銀行欲調整分支機構的營業時間及受理業務種類，應說明近期分行來客數、主要辦理業務為何，綜合評估當地客戶習性後，規畫預計縮減的營業時間與將持續提供的服務內容，金管會受理後將優先處理。

對於外界質疑香港金融業在疫情期間亦關閉3成分行據點，莊琇媛指出，關閉分行須考量的因素很多，如每家銀行規模不同，小銀行可能無法關閉分行，亦可能增加客戶移動風險。而香港當初是依據疫情指揮單位相關規定辦理，才決定停止多少據點營業。

莊琇媛強調，疫情期間不只看金融法規，亦要看指揮中心決定，目前全國疫情警戒標準均為第三級，大部分行業都維持營運，因此銀行分行必須繼續營業提供服務。她強調，若疫情有轉變、指揮中心有新決定，金管會就會配合辦理，相關決定不會早於指揮中心。

莊琇媛表示，銀行若因調整營業時間或作業流程導致的客訴案，將於公平待客原則評核時予以彈性認定及調整，即可能不開罰。同時，將責由銀行業應滾動式調整業務人員業績目標與考核標準，減少員工非必要外訪，避免員工疫情期間因業績壓力承擔較高的健康風險。

再者，銀行業總管理單位應工作員工必要協助及足夠防護措施、協助調派工作人力，提供充分防疫物資、員工正確防疫指引。對於堅守崗位、努力防疫，服務績效良好的分支機構一線員工，應予以實質獎勵或表揚，後續將追蹤是否落實。

莊琇媛表示，指揮中心每次開會均有派員參與，雙方溝通管道順暢。由於員工是金融機構最重要的資產，是否將銀行業第一線人員列為優先施打疫苗對象或進行快篩，將配合整體醫療資源情形，適時向指揮中心爭取。

(時報資訊)