金管會為避免業務員辦理保單親晤親簽成為防疫缺口，同意產險公會提出的暫行原則，允許即日起可改用視訊、錄影錄音方式辦理保單親晤親簽，文件先以電子郵件、拍照上傳或掃瞄方式傳送，待警戒降回二級以下再繳回。目前產、壽險業務員均可先透過視訊辦理保單作業。

保險局長施瓊華表示，考量全國疫情警戒已升至第三級，應減少人與人間接觸，為確保保險業營運不中斷，並兼顧保戶、員工健康安全與各項風險控管，備查產險公會所訂親晤親簽與紙本作業暫行原則暨相關業務招攬、核保、保全、理賠及商品審查等暫行作業細則。

施瓊華指出，傷害險及健康險等人身險業務，原需親晤親簽與紙本作業者，業務員可採視訊錄音錄影方式辦理。而原應採紙本或書面作業的人身險及財產險，可用電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真等方式先行回傳，待警戒降至二級以下後，再將正本繳回保險公司留存。

其次，保單送審可先以電子公文方式通知金管會及保發中心。因應疫情期間所生的理賠疑義，由產險公會研議一致的彈性處理方式，並於公會網站以問答集方式周知。同時，產險業者對於改採視訊錄音錄影方式替代親晤，亦須建立相關風險控管措施。

首先，上述的保戶身分證明文件影像、錄音錄影檔案，業務員應確保清晰度及品質，以供後續查核作業，並指定相關權責人員針對檔案進行覆審，確認客戶辦理投保或服務作業適當性及意願。

同時，保險公司應就是否符合規範進行抽查，且業務員個人及公司整體均不得低於20％，以確保客戶權益。公司亦應電訪確認客戶意願、核對客戶簽名，並就所涉各項服務作業、相關文件及檔案資料等訂定管理規範。

(時報資訊)