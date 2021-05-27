根據TrendForce表示，受惠筆電、智慧型手機需求優於預期，2021年第一季NAND Flash產業總營收達148.2億美元，季增5.1%，其中位元出貨量成長11%，大致抵消平均銷售單價下跌5%的影響。第二季市場轉為供不應求，預期第二季NAND Flash產業營收將顯著成長。

TrendForce表示，第一季需求端受惠於筆電、智慧型手機需求強勁，但資料中心市場需求仍疲弱，市場尚未脫離供過於求的狀態，各類產品合約價仍呈現明顯下跌。然而，OEM/ODM採購開始留意到NAND Flash控制器缺貨衝擊中低容量產品供給，自今年1月下旬開始增加訂單，使得第一季NAND Flash市場需求超乎預期。

展望第二季，供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大，需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道，造成NAND Flash市場轉為供不應求，帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升，預期第二季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。然而，需特別留意，若NAND Flash控制器缺貨長期未解，NAND Flash wafer部分恐領先走跌，反而會限縮後續營收成長的空間。

第一季NAND Flash仍由三星電子（Samsung）居市場龍頭地位。三星電子第一季NAND Flash位元出貨量季增近12%，超過預期。儘管市場處於供過於求狀態，平均銷售單價季減5%，第一季NAND Flash營收較前季增加7.0%，達49.7億美元。

鎧俠（Kioxia）在筆電強勁需求的加持下，SSD銷售持續增長，然先前mobile端衰退的部分無法完全補回，第一季位元出貨量季增約5%。平均銷售單價，較去年第四季衰退約7%。最終計入合併Liteon所產生的營收後，達27.8億美元、季增1%。

威騰電子（Western Digital）受惠於筆電需求表現強勁，以及零售端卡碟、SSD等銷售暢旺幫助，第一季的位元出貨量季增8%。該公司由於在零售端、通路端以及模組廠的銷售占比較高，當價格趨勢反轉時得以迅速因應，因此平均銷售單價僅較前季下跌2%，第一季NAND Flash營收達21.8億美元、季增6.9%。

(時報資訊)