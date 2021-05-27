女子爬上高8公尺的電子告示牌。（照片來源：記者爆料網）

內褲女爬8公尺電子告示牌跳下 國1三重交流道塞爆（影片來源：記者爆料網）

新北市國道1號三重交流道北上匝道，昨天（26日）晚上近8時短暫封閉，現場一度塞爆，原來是一名女子爬上8公尺高的電子號誌牌，嚇壞目擊民眾，大批警消也到場救援。最後女子從號誌牌跳下，墜落到警消舖好的氣墊上，送醫無大礙。

經過事發現場的網友拍下多張照片、影片上傳臉書社團《爆料公社》，只見該名馬尾女子穿著肉色貼身背心上衣、下身僅穿著黑色內褲，站在告示牌燈柱上，不斷揮手，而電子告示牌則顯示「國1平面南向三重入口行人」。

警消獲報緊急出動雲梯車、救護車、消防車到場，還在告示牌下方鋪設好氣墊，並在一旁戒護呼喊「小姐，不要動」，不料女子仍跳下，一名穿著防護衣的員警衝過去企圖抓住女子但沒抓到，不過女子墜落到下方氣墊，並未受傷。

由於三重交流道車流量大，現場一度大三塞車。據了解該名女子年約30歲，疑似心情不佳所以爬上燈桿，因正值防疫期間，警消也戴著口罩、穿防護衣救援。

女子墜落，消防試圖抓住未果。（截自記者爆料網影片）

女子爬上8公尺高電子告示牌，大批警消救援。（照片來源：台灣新聞記者聯盟資訊平台）

(中時新聞網)