疫情升溫，繼雙北、桃園之後，台南、宜蘭各地陸續宣布跟進規定早餐店、餐廳、飲料店全部禁止內用，一律只能外送、外帶，專家們也都鼓勵民眾儘量外帶、不要內用，降低染疫風險，另一方面，隨著愈來愈多民眾居家工作，外送服務相當興盛，但值得注意的是，外送員服務範圍廣、地點不固定，難以確保對方足跡是否安全，即使是外帶，也無法得知店員居住、活動範圍是否曾接觸高風險地區，「因此應該先假設，外帶、外送所拿到的外包裝是被污染過的，提高警覺，以這樣的前提處理，防疫應能更確實，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出。

● 挑選值得信賴、衛生有保證的餐飲業者：負責準備餐點、打包的服務人員也須留意備餐、包裝過程中的衛生原則，應全程佩戴口罩，並加強手部清潔消毒。柳朋馳提醒，若要外帶餐點，最好選擇值得信賴、衛生有保證的店家。

● 外帶過程應避免人群接觸：柳朋馳提醒，外帶候餐時，必須戴好口罩，並保持社交距離，避免和人群接觸、群聚。

● 使用自家餐具：餐廳提供的免洗餐具往往會放置在人流必經之處，且不一定有外包裝，因此最好使用自家餐具，若需使用沒包裝的一次性餐具，例如免洗塑膠湯匙等，建議可以先沖洗一下擦乾再用。

● 以無接觸付款為主：額外找零錢、拿鈔票的動作，都可能增加病毒傳播風險。「無論外帶、叫外送，都應儘量以無接觸付款為主，像是信用卡感應付款，避免現金支付，若要以現金支付，可先預備剛好的金額，直接裝在夾鏈袋交給店家，對雙方都有保障，」南投醫院感染科主任廖嘉宏指出。

● 外送取餐，以無接觸取餐較保險：現在已有許多外送業者提供無接觸取餐服務，廖嘉宏也分享，可於住家門口設置掛鈎，避免直接、近距離的接觸，另外可於特殊要求欄位，要求外送員拿餐需配戴口罩、取餐前後洗手洗手等，降低病毒傳播風險。

柳朋馳則分享自己外帶餐點的SOP：

1.先以電話、網路等方式預定餐點，減少在外等待、和他人互動的時間。

2.取餐後，皆先視同已污染，最外層包裝、餐盒等需用拋棄式酒精濕紙巾擦拭消毒一遍。

3.消毒作業完成後，務必先確實清潔手部，並且使用自家碗盤、餐具，再享用餐點。

無論是外帶、外送，柳朋馳認為，最重要的就是應做好確實消毒，並且用餐前進行手部清潔，基本上就能大幅降低染疫風險，提醒民眾疫情期間，應選擇熟食，經高溫烹調較有保障，儘量避免生食，不過最推薦的還是民眾在家自煮更安心。

外帶、外送餐點，最好改以自家餐具盛裝、食用，更安心。(示意圖/Unsplash）

另外，也有在美國防疫一年經驗的台灣人分享防疫經驗，疫情期間落實下列幾點，好好待在家，不用過度恐慌：

1.外出全程戴口罩，保持社交距離。

2.碰過外面的東西立刻洗手或消毒。

3.所有外面進來的包裹都要用70～75％酒精消毒。

4.所有外食都要換家裡餐盤後，進微波爐加熱消毒30秒。

5.不能加熱消毒的不吃、不碰，例如手搖飲。

6.非必要盡量不外出、不群聚。

7.注意身體變化，良好的作息和飲食。

(中時新聞網)