小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事。針對MSCI半年度調整27日盤後生效表現，專家指出，由於大盤近日反彈至相對高點，盤勢可能會稍微壓盤，但因權重調降不多，估計影響指數可能僅約百點，另獲納入或剔除個股，也可能出現較大價量波動。

【1】MSCI盤後生效 當心爆量甩尾

MSCI（明晟）半年度權重調整，27日盤後生效，此次三大指數全面調降，其中，MSCI新興市場指數台股更連九季調降，惟台股權重調整降後，擠下韓股，重回第二大權重、僅次於中國大陸，法人對台股後市仍不看淡。但投資專家提醒留意尾盤最後一筆「爆量甩尾」，個股獲納入或剔除個股，也可能出現較大價量波動。

【2】散裝航運再旺三年 背後兩大原因

兩因素推動，散裝航運市場有望順風順水再旺三年！裕民表示，隨著大陸經濟、基建大幅成長，及各國製造業復甦拚經濟，帶動鐵礦砂等黑色系商品海運需求，估計今年散裝貿易量成長逾4％；但新增船隊數量卻趕不上，加上環保因素迫使船舶陸續汰舊換新，今年運力成長僅2.6％，明、後年也會是貿易量成長大於船隊成長趨勢，BDI指數、日租價格將跟著水漲船高。

【3】文華東方 再申請280億救命金

本土疫情大爆發，雙北淪為重災區，許多觀光旅館業撐不住，其中，知名六星級大飯店文華東方開第一槍，已向銀行團申請紓困二度展延，並擬再新增營運週轉金貸款，整個紓困聯貸及新增週轉金的規模，大約280億元，成為星級觀光飯店最具代表性的紓困聯貸案。

【4】國台辦喊話 兩組織願捐疫苗給台灣

台灣疫情緊張，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，上海市醫藥衛生發展基金會及江蘇省海峽兩岸文化交流促進會分別表示願意捐贈一批疫苗給台灣，呼籲台灣當局盡快為疫苗輸台掃除障礙。陸委會則回應，陸方從未提供其疫苗資訊，明顯是統戰分化操作。

【5】通膨升溫 Fed下月討論縮減QE

隨著經濟復甦力道與通膨同步加溫，多名聯準會（Fed）官員近來同聲呼籲美國央行的寬鬆貨幣政策應該進行調整。Fed副主席卡拉瑞達（Richard Clarida）周二表示，下次例會決策委員會可能討論縮減購債，舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）也指出，Fed正處於討論寬鬆貨幣退場的初步階段。

(中時新聞網)