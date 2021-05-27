電子股人氣回籠，帶動國內26檔科技型基金近1周績效全數翻正，投信法人表示，今年電子股擺脫五窮六絕，淡季不淡，7、8月更進入旺季，報復性資金潮來了，看好下半年表現，目前台股科技基金值得加碼。據統計，截至5/25止按今年以來績效來看，前四名都有兩成以上的績效表現，當中，以統一奔騰基金42.23%表現奪冠，其次依序是新光創新科技29.76%、兆豐國際台灣先進通訊20.97%、合庫台灣高科技20.37%。

本土疫情確診數量持續飆高，卻澆不熄資金重回電子股熱情，受惠全球通膨疑慮降低、美國公債殖利率下滑，推升美股科技類股大漲，帶連台股受到激勵，25日電子股成交值比重回升至49.02%，更帶動台股成功站上季線，電子股重返市場主流，台股短線中性偏多。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，近來本土疫情升溫，國人消費行為保守，店家營業時數縮短，國內消費趨勢明顯下滑，使傳產股震幅擴大，資金逐步往電子股挪移；電子股則持續受惠漲價題材，5、6月營收獲利暢旺，下半年業績仍具成長動能，目前電子股的產業榮景，僅走到一半，續航力更上看到2021年，更添增國內科技基金的投資吸引力。

從產業前景來看，吳文同指出，晶圓代工產能供不應求缺口大，至少延到2022年都是，目前各家晶片供應商苦喊缺貨，甚至不少業者提前加價訂購2022年各家晶圓廠產能；同時，台系IC設計大廠預料第三季晶片價格還會上漲，主要是晶圓代工、封測成本仍持續上升，顯示國內半導體及相關供應鏈「上肥下瘦」沒有改變，配合終端3C產品也醞釀漲價，也讓NB、面板、PC相關類股，5、6月營收獲利表現「淡季不淡」，擺脫「五窮六絕」窘境，預估電子產業第二季營收獲利表現「淡季不淡」、7、8月進入旺季後，有望啟動新一輪行情表現。

(時報資訊)